Roberto Íñiguez ya tiene nuevo destino tras abandonar el Avenida

Roberto Iniguez

Sayısız Kupa 🏆

Sayısız Zafer!

Şimdi birlikte nice başarılara 💪

Şimdi kenetlenme vakti!

Coming for the next!

Welcome to Çukurova



Kulübümüz Baş Antrenörlük görevi için İspanyol Koç Roberto Iniguez ile anlaşma sağlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/EI5apx3Fuy