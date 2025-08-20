El Recoletas Salud Carbajosa ata la continuidad de Adri Ramírez El alero andaluz fue uno de los más destacados la pasada campaña: «Desde el primer momento me he sentido como en casa»

La Gaceta Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:51

El Recoletas Salud Carbajosa ha anunciado la renovación de Adri Ramírez, uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada, que continuará defendiendo nuestros colores en la próxima campaña en Tercera FEB.

Con 23 años, 1,92 metros de altura y en la posición de escolta-alero, Ramírez se ha consolidado como una de las piezas más sólidas de nuestro proyecto deportivo, aportando anotación, versatilidad y una gran capacidad de liderazgo en la pista. Su continuidad supone un impulso clave para el equipo dirigido por Manuel A. Rodríguez, que lo considera un jugador determinante dentro del esquema de juego.

Por su parte, el propio jugador ha manifestado su satisfacción por continuar en el club: «Estoy muy feliz de continuar una temporada más en el Recoletas Salud Carbajosa. Desde el primer momento me he sentido como en casa y creo que tenemos un grupo con mucho potencial. Espero poder ayudar al equipo a conseguir grandes retos esta temporada y dar muchas alegrías a nuestra afición».

La continuidad de Adri Ramírez refuerza los valores de compromiso, trabajo y ambición que identifican al Recoletas Salud Carbajosa, y consolida el proyecto deportivo del club para seguir creciendo tanto en la competición como en la formación de referentes para nuestra cantera.

Esta renovación se suma a las de Doudou, Herrero, Dinis, Jorge Morán y Adri Sánchez, que conforman una importante columna vertebral para el equipo junto a los fichajes de Derrick Pizarro y Samuel López.