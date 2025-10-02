Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Shavonte Zellous y Jorge Recio durante la presentación de la americana como nueva jugadora de Avenida. MANUEL LAYA

Zellous se presenta como la líder de Avenida: «Mi experiencia me permitirá asumir ese papel»

La norteamericana asegura en su puesta de largo que Salamanca era de uno de esos sitios donde «nunca» quería jugar como rival: «Ahora tengo la oportunidad de formar parte de este equipo y de esta afición que siempre me impresionó»

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:21

Shavonte Zellous ya es jugadora de Perfumerías Avenida a todos los efectos. Pese a haber debutado con la camiseta azulona, a la estrella americana le quedaba tomar la palabra. «Estoy muy agradecida de que este club histórico haya creído en mí. Salamanca era uno de esos sitios contra los que nunca quería jugar. Ahora tengo la oportunidad de formar parte de este equipo y de esta afición que siempre me impresionó», fue lo primero que verbalizó.

«Qué puedo contar que no sepamos. La hemos sufrido muchos años, es historia del baloncesto mundial, una jugadora muy completa y, a nivel personal, una crack», destacó Jorge Recio, presidente del club, durante la presentación. «Cuando salió su nombre no lo dudamos, la duda era que quisiera venir. Fue muy receptiva, exjugadoras le hablaron bien de este proyecto y tener a una estrella mundial aquí es muy importante».

La exterior norteamericana llega dispuesta a asumir galones: «El equipo trabaja muy duro todos los días, y eso es mérito de Anna. Mi experiencia me permitirá asumir un papel de liderazgo para ayudar en lo que haga falta. Conozco a Iyana y a Claudia, son grandísimas jugadoras y mi rol será también apoyarlas».

Anna Montañana, entrenadora del Avenida, recalcó la importancia de su incorporación: «Por su personalidad y experiencia, Zellous era la pieza que necesitábamos. Queremos que aporte en defensa, en ataque y, sobre todo, en liderazgo y toma de decisiones. Este verano estuvo en Connecticut y esa visión desde el lado de entrenadora le da un plus. Es un lujo tenerla con nosotras».

Con la llegada de Zellous, el Perfumerías Avenida suma veteranía, calidad y carácter en un vestuario que buscará dar un salto competitivo en todas las competiciones.

