Vilaró y Montañana coinciden: falta tiempo para ver al Perfumerías Avenida que quieren La capitana y la entrenadora esperan que el equipo compita este sábado contra el Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

Andrea Vilaró, capitana, y Anna Montañana, entrenadora, han sido las encargadas de atender a los medios de comunicación antes de la Supercopa de este fin de semana, en la que el Perfumerías Avenida se medirá al Valencia Basket en las semifinales. Una y otra han coincidido en que creen que van por el buen camino y esperan competir, pero también en que falta mucho para ver al equipo que esperan una vez se pongan en orden todas las piezas.

Vilaró ha sido la primera en comparecer: «El objetivo principal es intentar competir bien y a partir de ahí ver dónde nos pone la competición. Creo que el equipo llega con horas de trabajo y estas dos semanas hemos estado mejorando, pero también sabiendo la realidad de que aún nos queda un recorrido largo en comparación a Valencia, porque ellas tienen piezas que siguen del año pasado y estarán un poco más conjuntadas. Nosotras intentaremos hacerlo lo mejor posible y a partir de ahí la calidad individual de cada una de sus jugadoras habrá que contrarrestarla con muchísimo trabajo y a ver dónde nos coloca eso».

La catalana no ha querido dar detalles de cuáles pueden ser las armas de Avenida, pero sí que tiene claro lo que quieren: «Estamos intentando encontrar una identidad y que las piezas encajen. Vamos a intentar simplificar un poco todo y hacer el planteamiento lo mejor posible. Estoy convencida de que si bajamos esos puntos por su calidad individual podremos competir. A lo mejor la Supercopa nos llega un pelín pronto, pero el equipo tiene ilusión y las nuevas están poniendo todo de su parte para adaptarse».

El discurso de Anna Montañana ha sido muy similar: «Seguimos trabajando y con nuestro proceso. Que el trabajo sea bueno no significa que estemos en el sitio donde queremos estar en el futuro. Creo que hay que ser realistas de dónde estamos, pero sí que somos ambiciosas porque somos Avenida y queremos ir a la Supercopa para competir lo mejor posible y, si es posible, ganar. Ahora mismo no tendremos el mejor juego del mundo porque estamos en proceso de construcción.»

Además, la valenciana ha lanzado un mensaje a la afición: «Todos estamos muy ilusionados e ir a una Supercopa, aunque parezca que no, es algo por lo que hay que estar contentos. Cada vez es más complicado: Girona no va y el año pasado tampoco fue y ahora mismo es uno de los mejores equipos del campeonato, con lo cual tenemos que estar muy ilusionados por ir. Esperamos que tengamos mucha respuesta de la gente y sobre todo estar expectantes de lo que vamos a ver, de querer tener ese inicio de la mentalidad y de lo que queremos ser, pero no esperar que el sábado vayamos a ser el equipo que queremos ser. Hay que mirarlo con un punto de ilusión y un punto de humildad para no perder adeptos el primer día».