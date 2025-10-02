Todos contra Valencia en la mejor liga: la Liga Femenina 2025/26 da su primer paso Este sábado comienza la competición doméstica con el equipo de Rubén Burgos buscando el cuarto título liguero consecutivo. Zaragoza y Girona, los más firmes aspirantes, con la incógnita de hasta dónde llegará Avenida

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 17:30 | Actualizado 17:40h.

La Liga Femenina 2025/26 está a punto de comenzar y lo hace nuevamente con el objetivo de mantenerse «como la mejor de Europa», según Elisa Aguilar. No anda muy desencaminada la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, que además al hacer esta afirmación tiene datos que lo refrendan. Las últimas ediciones así lo reflejan también, con varios equipos aspirando a todo y un nivel medio que ha subido de manera notable, haciendo que prácticamente no haya ningún partido fácil.

El Valencia Basket vuelve a partir a priori como el gran favorito para revalidar el titulo después de haber sido el gran dominador de la Liga Femenina en las tres últimas temporadas. Pero no deben fiarse las de Rubén Burgos como se vio hace unos días en la final de la Supercopa que se llevó el Casademont Zaragoza, aunque hay que tener en cuenta las circunstancias.

Cuando algo funciona bien es mejor no tocarlo mucho y más si continúan Raquel Carrera, Kayla Alexander, Leti Romero, Alina Iagupova o Leo Fiebich, aunque habrá que esperar a ver a la alemana. Y si encima vuelven Awa Fam y Elena Buenavida ya plenamente adaptadas a la competición, sólo hacía falta completar el roster, con piezas de la calidad de Atkinson.

El Casademont Zaragoza y el Spar Girona seguramente quieran dar un paso más. Las mañas ya han conquistado el primer título y la llegada de Carla Leite parecen poder aspirar a todo, al frente de más novedades como las de Fingall, Gueye o Vorackova, que se unen a las ya consagradas Mariona, Pueyo, Mawuli y Hempe. Un plantillón.

Algo más corto, pero también de primer nivel parece el que tendrá en sus manos Roberto Íñiguez, asegurando la continuidad de Holm y Bibby. El de Jocyte es un fichajazo, complementado por Arica Carter, Quevedo o una Coulibaly que dará poderío a la zona gerundense.

En ese grupo de cabeza quiera seguir estando el Perfumerías Avenida. Si ajusta bien todas las piezas, debe poder hacerlo. Con el carácter propio de las salmantinas, el liderazgo de Iyana Martín y Magarity debe hacer mejores a varias jugadoras que si se adaptan bien harán que las de Montañana puedan soñar con metas ambiciosas.

Otra incógnita será si Jairis será capaz de dar un nuevo adelante para 'sentarse en la mesa de los grandes'. Y, como siempre, la mayor parte de los clubes tendrán la posibilidad de aspirar a ocupar un buen puesto, o tener que conformarse con luchar por la permanencia. Bienvenidos a la Liga Femenina.