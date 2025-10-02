Araski - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina El equipo dirigido por Anna Montañana cumple su primer compromiso liguero de la temporada

La Gaceta Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 17:05

Este sábado 4 de octubre, el Perfumerías Avenida da su primer paso en la Liga Femenina 2025/26. El equipo dirigido por Anna Montañana realiza su estreno a domicilio contra el Araski, en lo que será uno de los siete compromisos que abren la primera jornada de Liga.

Cabe recordar que el equipo perfumero se llevó la victoria en la dos citas ligueras del pasado curso. En tierras salmantinas doblegaron al equipo vitoriano por 87-75, mientras que en el polideportivo de Mendizorrotza las salmantinas se llevaron el partido por 65-93.

Cuándo se juega el Araski - Perfumerías Avenida

El duelo entre el Araski y el Perfumerías Avenida se disputa este sábado 4 de octubre a partir de las 19:00 horas. Junto a este partido, el sábado de baloncesto en la primera jornada de la Liga Femenina acogerá seis partidos más.

Dónde ver el Araski - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA te contaremos un día más todo lo que suceda en el partido entre el conjunto vitoriano y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse a través del Canal FEB y en YouTube.

Dónde se juega el Araski - Perfumerías Avenida

El polideportivo de Mendizorrotza acogerá el encuentro entre el Araski y el Perfumerías Avenida, en lo que será la primera cita en la fase regular de la Liga Femenina para ambos equipos.