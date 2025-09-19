Recoletas Zamora - Perfumerías Avenida: último test que vale un trofeo
El equipo salmantino no podrá contar con Iyana y Meyers en la Copa CyL, un partido que tendrá lugar a las 20:30 horas en el polideportivo Ángel Nieto
Salamanca
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:05
El Perfumerías Avenida disputa este viernes (20:30 horas, en el polideportivo Ángel Nieto de Zamora) la Copa Castilla y León frente al Recoletas Zamora, el Zamarat de toda la vida. El que debería haber sido el último test de la pretemporada antes de que las de Anna Montañana afronten la Supercopa, ha quedado muy descafeinado por cómo llega el rival, con apenas cinco jugadoras del primer equipo, como le ha venido sucediendo estas semanas.
Así, Avenida no tendrá el nivel de exigencia deseado para la prueba final, pero habrá que aprovecharlo al menos para dar un paso más en la preparación y, aunque sea lo de menos, conseguir el 20ª título de campeonas de esta competición regional. Ayer por la tarde se conoció que además de Magarity, Montañana tampoco podrá contar con Iyana Martín, que sufre «un proceso infeccioso» y que tendrá que estar parada por un tiempo indeterminado, ni con Meyers, con permiso del club.
La valenciana habló ayer de cómo llega su equipo y lo que espera del choque de esta tarde-noche: «Hemos hecho cuatro semanas de trabajo y faltaría la que viene para finalizar la pretemporada. Nos hubiera gustado que fuera de otra manera, tanto a nosotras como a Zamora, pero intentaremos sacar el máximo. Espero que acabemos el partido con el sentimiento de que hayamos avanzado en los pocos objetivos que nos podamos marcar, como que las jugadoras sigan teniendo feeling y creando conexiones entre ellas. Que todo vaya bien a nivel físico y demos un paso adelante en la toma de decisiones, porque no creo que a nivel táctico vayamos a mejorar mucho».
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.