Iyana Martín, durante un entrenamiento junto a Claudia Soriano. PERFUMERÍAS AVENIDA

Reposo indeterminado para Iyana Martín por una infección

El Perfumerías Avenida anuncia que la base asturiana deberá dejar de entrenar y jugar según la evolución de la enfermedad

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:52

El Perfumerías Avenida ha anunciado este jueves que Iyana Martín tendrá que estar un periodo indeterminado de baja por causa de un proceso infeccioso. De esta manera, la base asturiana no estará disponible para jugar la Copa Castilla y León contra el Recoletas Zamora este viernes.

Este es el parte médico emitido por el club: «La jugadora Iyana Martín deberá permanecer sin entrenar ni jugar, por un tiempo indeterminado marcado por la evolución de la enfermedad, al presentar un proceso infeccioso que requiere reposo deportivo«.

Desde el Perfumerías Avenida han manifestado que ponen a disposición de Iyana Martín todos los medios necesarios para una satisfactoria recuperación, que desean que sea lo más rápida posible.

