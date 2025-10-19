Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la tercera jornada El Spar Girona es líder invicto en solitario; Avenida, en el grupo de sus diez perseguidores

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 21:11

Después de haberse disputado tres jornada en la Liga Femenina únicamente queda un equipo invicto, el Spar Girona, que se impuso al Joventut en Badalona 64-71 con una Juste Jocyte soberbia: 22 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Después, hay un grupo de diez equipos con un balance de 2 victorias y 1 derrota, y por la cola son cuatro los que todavía no conocen el triunfo, Movistar Estudiantes, Cadí La Seu, Spar Gran Canaria y CAB Estepona.

Se pronosticaba antes de la temporada que iba a haber una gran igualdad este curso, lo que queda demostrado por cómo está la tabla, pero además por lo que les cuesta sacar los choques adelante a los 'grandes', si es que lo consiguen. Porque en esta tercera jornada perdió el Casademont Zaragoza, y el Valencia BC y el Perfumerías Avenida ganaron por 1 solo punto y con mucho sufrimiento sus encuentros.

En un día de locos, el equipo de Anna Montañana pudo volver de Las Palmas al menos con buen sabor de boca tras vencer al Gran Canaria 78-79 con Khadijiah Cave como la más destacada gracias a sus dobles figuras de 21 puntos y 10 rebotes.

El Valencia BC lo hizo por 73-74 en casa del Cadí La Seu en un irregular partido de las de Rubén Burgos, que tuvieron en Alina Iagupova a su máxima anotadora con 16 puntos.

El que no pudo ganar a pesar de su gran primer cuarto en Maloste fue el Casademont Zaragoza, que acabó cayendo derrotado frente al Lointek Gernika por 97-83. Partidazo de Ane Olaeta (19 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 3 recuperaciones) y de Laura Westerik (16 puntos), aunque Masa Jankovic, Emily Bessoir y Joy Brown también tuvieron una importante aportación en la anotación.

Además del Joventut, Casademont Zaragoza, Perfumerías Avenida, Gernika y Valencia Basket, hay varios conjuntos más que llevan 2 triunfos y 1 derrota. Dos victorias seguidas además de las salmantinas el Hozono Global Jairis (que ganó 69-58 al Movistar Estudiantes) y el Durán Maquinaria Ensino (59-70 en su visita al Leganés). IDK Euskotren -próximo visitante en el Würzburg Silvia Domínguez-, Kutxabank Araski y Baxi Ferrol son el resto que están en el grupo de perseguidores del Spar Girona en este apasionante y loco inicio de la Liga Femenina.

RESULTADOS 3ª JORNADA

Innova TSN Leganés 59 - Durán Maquinaria Ensino 70

Spar Gran Canaria 78 - Perfumerías Avenida 79

IDK Euskotren 83 - CAB Estepona 60

Cadí La Seu 73 - Valencia BC 74

Hozono Global Jairis 69 - Movistar Estudiantes 58

Lointek Gernika 97 - Casademont Zaragoza 83

Baxi Ferrol 69 - Kutxabank Araski 62

Joventut Badalona 64 - Spar Girona 71

ENCUENTROS DE LA PRÓXIMA JORNADA

Durán Maquinaria Ensino - Lointek Gernika

Movistar Estudiantes - Cadí La Seu

CAB Estepona - Innova TSN Leganés

Perfumerías Avenida - IDK Euskotren

Casademont Zaragoza - Baxi Ferrol

Valencia BC - Hozono Global Jairis

Joventut Badalona - Spar Gran Canaria

Spar Girona - Kutxabank Araski