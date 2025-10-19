Avenida vence de madrugada (78-79)

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 00:04 | Actualizado 00:12h. Comenta Compartir

El 'nuevo' Perfumerías Avenida vivió en primera persona lo que es la Liga Femenina. Se llevó el triunfo, agónico, en su visita al Gran Canaria, por un 78-79 que bien pudo ser otro, porque las locales tuvieron el regalo en el último segundo para haberse llevado la alegría. Fue en un partido que comenzó con dos horas de retraso y que acabó de madrugada. Cave, con 21 puntos y 10 rebotes, fue la más destacada de un conjunto salmantino que sigue su irregular camino, pero ganando.

La Liga Femenina no puede permitirse espectáculos -de los malos- como el de este sábado en Las Palmas. Además, porque no es la primera vez que pasa en La Paterna, ni seguramente la última. Tener que disputar un partido dos horas después de lo programado y buscando otro pabellón como solución de emergencia no refleja la supuesta apuesta de la FEB por la máxima categoría del baloncesto femenino español. La humedad provocada por la condensación hizo que el parquet 'titular' fuera un peligro para las jugadoras, así que hubo que buscar nuevo escenario. Todo lo que pasó antes del choque servía como atenuante, fuera cual fuera el resultado final.

Y no empezó nada mal Avenida porque las jugadoras estaban avisadas. Con Khadijiah Cave, cómo no, como estilete, el marcador reflejaba un claro 4-15. Pero llegó una de las acostumbradas pájaras charras con las rotaciones y un parcial de 9-0. Montañana paró el choque- Fue el preámbulo de un 0-6 para llegar al final del primer cuarto con un cómodo 17-23.

Pero en el segundo pocas cosas salieron bien: la defensa hizo aguas por todas partes y Contell y Estebas camparon a sus anchas, mucho más rápidas que sus defensoras y que las teóricas ayudas que siempre llegaban tarde. Si no se funciona atrás es complicado hacerlo adelante y más si manda la precipitación. Avenida encontró muy pocas soluciones y se marchó al descanso perdiendo por 6 (42-36), la máxima desventaja hasta entonces. Con Contell (14 puntos) y Cave (13) como máximas anotadoras en cada bando.

Y Avenida regresó de vestuarios lanzado, con un parcial de 2-11. Dos triples de Zellous y otro de Spreafico hicieron que el Gran Canaria intentara frenar en seco la dinámica (44-47). Duró poco el empujón charro, que volvió a verse por detrás en el marcador poco después, aunque el tercer cuarto fue una montaña rusa con la mayoría de los puntos llegando desde la línea de personal. Que terminó con una nueva igualdad a 61, por lo que todo se iba a decidir en los diez minutos finales.

Y no los empezó bien el equipo charro, que al menos arreglaba los fallos atrás con un triplazo de Vilaró, una acción espectacular de 2+1 de Iyana, muy valiente tras haber fallado sus nueve tiros anteriores, y sendas canastas de Cave y Zellous que daban una renta de 4 puntos (69-73) a cinco para el final. Duró poco la alegría y enseguida volvieron a empatar las canarias. Los últimos instantes fueron una locura, pero Andrea Vilaró y Shavonte Zellous estuvieron acertadas desde el tiro libre para sentenciar la victoria a pesar de un triple increíble de Contell, que tras robar la bola a Zellous y después de haber metido 24 puntos, falló la bandeja completamente sola que hubiera provocado la derrota de Avenida.