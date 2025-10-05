Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Abby Meyers y Toussaint, en el Araski-Perfumerías Avenida del sábado. CB AVENIDA

Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la primera jornada

Derrotas de Valencia Basket, Perfumerías Avenida y Jairis; el Spar Girona, primer líder

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:36

Parece que la Liga Femenina, tal y como se podía pensar a priori y continuando lo que sucedió el pasado curso, no va a tener resultados tan esperados como en los años anteriores. En la primera jornada de la temporada 2025/26 ya se han dado varios resultados que pueden calificarse de inesperados, a la espera de como vayan evolucionando los distintos clubes. Porque el vigente campeón, el Valencia Basket, cayó en su visita al Baxi Ferrol, y el Perfumerías Avenida por primera vez en su historia contra el Araski. Para completar, el Jairis perdió en Alcantarilla frente al Joventut. El Spar Girona protagonizó el arranque más autoritario y el Casademont Zaragoza no falló en el Príncipe Felipe ante el Ensino.

El pabellón La Lobilla de Estepona acogía por primera vez un duelo de la máxima categoría y hasta allí acudió el Spar Girona para vencer con un claro 58-80 al Estepona y ponerse como líder tras la primera jornada. Los 28 puntos y 10 rebotes de la experfumera Sika Koné (+ 40 de valoración) no fueron suficiente ante el equipo de Roberto Íñiguez, en el que brillaron Klara Holm, Arica Carter y Mariam Coulibaly.

El Casademont Zaragoza y el Ensino cerraban el primer fin de semana y se impusieron las mañas 83-69, con Merrit Hempe como máxima anotadora gracias a sus 17 puntos.

El que no llegará al debut en la Euroliga con victoria liguera será el Valencia Basket, ya que perdió 71-65 contra el Baxi Ferrol de Lino López. Dalayah Daniels y Moira Joiner hicieron un partidazo. Atkinson, con 17 puntos y 9 rebotes no le sirvieron a las de Rubén Burgos.

Tampoco pudo estrenarse con victoria el Perfumerías Avenida y perdió 57-56 en Mendizorroza después de su mal juego en los últimos minutos. Lo mejor para las de Anna Montañana, que no pudo contar con Iyana Martín, Regan Magarity y Mouss Djaldi-Tabdi fue la actuación individual de Khadijiah Cave, que terminó con 22 puntos y 7 rebotes.

Un equipo que se coló en el grupo de ganadores de la primera jornada fue el recién ascendido Leganés, que se impuso 64-72 en la tradicionalmente difícil cancha del Cadí La Seu. IDK, Joventut y Gernika, fueron los otros vencedores en el debut.

RESULTADOS PRIMERA JORNADA

IDK Euskotren 60 - Spar Gran Canaria 56

CAB Estepona 58 - Spar Girona 80

Lointek Gernika 89 - Movistar Estudiantes 88

Kutxabank Araski 57 - Perfumerías Avenida 56

Hozono Global Jairis 57 - Joventut Badalona 58

Baxi Ferrol 71 - Valencia Basket 65

Cadí La Seu 64 - Innova Leganés 72

Casademont Zaragoza 83 - Durán Maquinaria Ensino 69

PRÓXIMA JORNADA

Durán Maquinaria Ensino - CAB Estepona

Movistar Estudiantes - Joventut Badalona

Perfumerías Avenida - Cadí La Seu

Kutxabank Araski - Lointek Gernika

Spar Gran Canaria - Hozono Global Jairis

Valencia Basket - IDK Euskotren

Innova Leganés - Casademont Zaragoza

Spar Girona - Baxi Ferrol

