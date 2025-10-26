Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la cuarta jornada El Spar Girona sigue como líder intratable y Avenida se cae del grupo de perseguidores

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 20:05 | Actualizado 20:11h.

La cuarta jornada de la Liga Femenina ha llegado a su fin en la tarde de este domingo con el contundente triunfo del Spar Girona, que le sirve para continuar como líder en solitario e invicto, gracias a su espectacular inicio de campaña. El grupo de perseguidores también ha disminuido, y por abajo el Movistar Estudiantes y el CAB Estepona han logrado el primer triunfo.

El Spar Girona derrotó al Kutxabank Araski por un aplastante 90-49 después de apretar el acelerador a partir del segundo cuarto. Cinco jugadoras anotaron dobles dígitos, con Klara Holm (10 puntos y 9 asistencias) y Mariam Coulibaly (16 puntos y 9 rebotes) siendo las más valoradas.

Con 3 victorias y 1 derrota, detrás de las catalanas, solamente siguen el Casademont Zaragoza, IDK Euskotren, Valencia BC, Joventut Badalona y Durán Maquinaria Ensino, y ya no están ni el Lointek Gernika, ni el Perfumerías Avenida, ni el Hozono Global Jairis, ni el Baxi Ferrol, ni el Kutxabank Araski, víctima del equipo de Roberto Íñiguez.

El Casademont Zaragoza también venció con contundencia, al Baxi Ferrol de Lino López, por 87-57, después de un primer cuarto en contra. Aminata Gueye (16 puntos y 9 rebotes) y Veronica Vorackova (12 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) fueron las más destacadas.

En otro duelo entre dos equipos que seguían la estela del líder, el IDK de Azu Muguruza tomó el pabellón Würzburg Silvia Domínguez frente a un Perfumerías Avenida que sufrió un retroceso en su teórica mejoría.

Más igualado estuvo el Valencia BC 64 - Hozono Global Jairis 61. Las de Rubén Burgos aprovecharon los 16 puntos de Raquel Carrera y los 13 de Hind Ben Abdelkader para superar al equipo de Alcantarilla, que tuvo como jugadora más destacada a Billie Massey, con 15 puntos.

El Joventut Badalona no falló contra el Spar Gran Canaria (88-76) con 19 puntos y 12 rebotes de Dembele, y el Durán Maquinaria Ensino, próximo rival de Avenida, se impuso al Lointek Gernika (85-83) con Alicia Flórez y Lydia Giomi liderando una brillante actuación coral.

Sika Koné (20 puntos y 8 rebotes) contó con la colaboración de Madison Conner (21 puntos) para darle al CAB Estepona su primera victoria en la máxima categoría: 65-61 al Leganés. Y el Movistar Estudiantes estrenó su casillero de triunfos esta temporada gracias a su 97-83 contra el Cadí La Seu. El equipo catalán y el Spar Gran Canaria son los que, después de cuatro jornadas, solamente conocen la derrota.

Para la próxima jornada destacada el enfrentamiento entre el Casademont Zaragoza y el Spar Girona en el Príncipe Felipe.

RESULTADOS 4ª JORNADA

Durán Maquinaria Ensino 85 - Lointek Gernika Bizkaia 83

Movistar Estudiantes 97 - Cadí La Seu 83

CAB Estepona 65 - Innova TSN Leganés 61

Perfumerías Avenida 57 - IDK Euskotren 65

Casademont Zaragoza 87 - Baxi Ferrol 57

Valencia BC 64 - Hozono Global Jairis 61

Joventut Badalona 88 - Spar Gran Canaria 76

Spar Girona 90 - Kutxabank Araski 49

PRÓXIMA JORNADA

Innova Leganés - Spar Gran Canaria (sábado 1 de noviembre, 17:00 horas)

Kutxabank Araski - Cadí La Seu (sábado 1 de noviembre, 19:00 horas)

Casademont Zaragoza - Spar Girona (sábado 1 de noviembre, 19:00 horas)

Baxi Ferrol - CAB Estepona (sábado 1 de noviembre, 20:30 horas)

Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida (domingo 2 de noviembre, 11:00 horas)

Valencia BC - Movistar Estudiantes (domingo, 2 de noviembre, 12:15 horas)

Lointek Gernika Bizkaia - Joventut Badalona (domingo 2 de noviembre, 12:30 horas)

Hozono Global Jairis - IDK Euskotren (domingo 2 de noviembre, 13:00 horas)