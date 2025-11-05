Así queda la clasificación de la Eurocup: Avenida entrará al ránking de dieciseisavos como líder de grupo Aunque perdiera contra el Neptunas sería primero del G, pero una victoria y por la máxima diferencia le serviría para ganar puestos

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:20 | Actualizado 21:26h.

Con la victoria de este miércoles frente al Nyon, el Perfumerías Avenida ha asegurado su clasificación para las eliminatorias de la Eurocup. Además, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, el equipo salmantino se ha asegurado la primera posición.

Aunque perdiera en la sexta jornada frente al Neptunas-Amberton (el miércoles 26 de noviembre en el Würzburg Silvia Domínguez) Avenida quedaría con 4 triunfos y 2 derrotas, siendo el Panathinaikos el único que podría alcanzarle si vence al Nyon. Sin embargo, por la diferencia de puntos en los enfrentamientos entre charras y griegas, el primer puesto esta asegurado gracias a la victoria en Atenas por 19 puntos, aunque después el cuadro heleno ganara en Salamanca por 8.

De esta forma, el Perfumerías Avenida estará en el segundo nivel de equipos de cara a la primera ronda de los playoff y se asegurará ventaja de cancha en la misma. Después de los cuatro conjuntos que queden eliminados en la Euroliga, del 5 al 16 estarán los campeones de cada uno de los doce grupos de la Eurocup, ordenados por su balance de victorias-derrotas y por la diferencia de puntos.

Por lo tanto, después del parón el equipo salmantino deberá ganar al Neptunas-Amberton e intentar hacerlo por la máxima diferencia posible de puntos para estar más arriba en el ránking y tener en teoría un cruce menos complicado.