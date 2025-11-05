Nyon - Avenida, en directo: resultado online del partido de Eurocup (33-47, descanso)
El cuadro salmantino visita Suiza para medirse al colista del grupo
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:42
2º Cuarto
DESCANSO EN SUIZA: 33-47
Pudo ser mayor la ventaja, pero Avenida ha dado demasiadas facilidades atrás
Enlace copiado
2º Cuarto
3ª DE SPREAFICO
No dejan ni moverse a la italiana. Podían haber pitado falta antes, pero tenía que ser a ella
Enlace copiado
2º Cuarto
OTRO TIEMPO MUERTO
Vuelve a pararlo Montañana a pesar de la ventaja de 14 puntos. Formann está haciendo un roto a sus defensoras y lleva ya 17 puntos
Enlace copiado
2º Cuarto
EL PARTIDO SE VUELVE LOCO
Se defiende poquito y ambos equipos lo aprovechan para sumar (31-45)
Enlace copiado
2º Cuarto
HAY QUE DEFENDER
8-0 para el Nyon y tienen que volver a la pista Cave y Spreafico
Enlace copiado
2º Cuarto
TIEMPO MUERTO
Para el partido Montañana porque está teniendo problemas su equipo atrás: 23-35
Enlace copiado
2º Cuarto
CONEXIÓN MEYERS-IYANA
Se entendieron bien la norteamericana y la asturiana
Enlace copiado
2º Cuarto
BUENA ACCIÓN DE ARROJO
Se ha movido bien la granadina y manda Avenida por 17 puntos
Enlace copiado
2º Cuarto
ACIERTA MEYERS
Se suma a la lista de anotadoras de tres la norteamericana (14-29)
Enlace copiado
2º Cuarto
ANOTA ERIKSTRUP
La norteamericana ha salido en el inicio del segundo cuarto y eleva la renta: 12-26
Enlace copiado
1º Cuarto
ACABA EL PRIMER CUARTO: 12-24
Dobla Avenida a su rival en el marcador, funcionando a tirones. El partido está encarrilado, o eso parece
Enlace copiado
1º Cuarto
OTRO TRIPLE DE STOUPALOVA
La checa es la única que acierta de momento desde fuera: 12-22
Enlace copiado
1º Cuarto
CORTA MEYERS EL PARCIAL
Le estaba costando anotar a Avenida y Meyers pone el 12-19 a 2 minutos para el final del primer cuarto
Enlace copiado
1º Cuarto
CARRUSEL DE FALTAS PARA AVENIDA
Salen a personal por minuto las salmantinas. Ahora ha sido a Stoupalova en ataque (9-17)
Enlace copiado
1º Cuarto
AL BANCO SPREAFICO CON 2 FALTAS
Problemas para la italiana, que no estaba muy de acuerdo con la decisión
Enlace copiado
1º Cuarto
MARCA DE LA CASA DE SORIANO
Típica penetración de la barcelonesa dejando atrás a su defensora para poner la máxima hasta el momento, que amplía después Cave: 3-14
Enlace copiado
1º Cuarto
PRIMER PUNTO PARA NYON
Vilolo anota uno de los dos tiros libres para poner el 1-8 en el marcador
Enlace copiado
1º Cuarto
EMPIEZAN CON GANAS LOS ÁRBITROS
No han pasado ni tres minutos y ya lleva tres faltas cada equipo
Enlace copiado
1º Cuarto
AHORA CAVE
Después de varios rebotes ofensivos pone la norteamericana el 0-6
Enlace copiado
1º Cuarto
OTROS 2 DE LA FRANCESA
Ahora desde el tiro libre para que Avenida mande 0-4
Enlace copiado
1º Cuarto
DJALDI-TABDI, LA PRIMERA
0-2 para las salmantinas
Enlace copiado
1º Cuarto
EMPIEZA EL PARTIDO EN SUIZA
El Perfumerías Avenida, en busca de la clasificación para las eliminatorias. Primera bola para las salmantinas
Enlace copiado
Previa
EL QUINTETO DE LOAN MORAND
Coffee, Formann, Margot, Uro-Nillie y Robinson, las titulares en el Nyon
Enlace copiado
Previa
PRESENTACIÓN EN GLAND
Ya está el speaker del Nyon presentando a los equipos, haciéndolo también en castellano
Enlace copiado
Previa
SE ESTÁ JUGANDO EL OTRO PARTIDO DEL GRUPO
El duelo entre el Panathinaikos y el Neptunas-Amberton (último rival de Avenida en la fase de grupos) acaba de finalizar su tercer cuarto. El que gane dará un gran paso para estar en las eliminatorias
Enlace copiado
Previa
LOS PENSAMIENTOS DE MONTAÑANA EN LA PREVIA
Quedan poco menos de diez minutos para que empiece el partido, así que os dejamos por aquí la previa , en la que aparecen también las impresiones de la entrenadora de Avenida antes del choque
Enlace copiado
Previa
EL CINCO INICIAL DEL PERFUMERÍAS AVENIDA
Ya conocemos las cinco jugadoras que saldrán de inicio frente al Nyon: Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave
Nuestras 🖐️ GLADIADORAS— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) November 5, 2025
🤝 MÁS PREVENCIÓN 🤝 pic.twitter.com/7fU2iYUN3D
Enlace copiado
Previa
LOS ÁRBITROS: UN LUXEMBURGUÉS Y DOS FRANCESES
Esperemos que hoy no tengan importancia, pero los tres encargados de tratar de impartir justicia son Oleksandr Dotsenko, de Luxemburgo, y los galos Jules Gaduel y Christopher Lemaire
Enlace copiado
Previa
PRIMER PARTIDO DE AVENIDA EN SUIZA
El conjunto salmantino lleva tres décadas viajando por Europa, tanto en la Euroliga como en la Eurocup (anteriormente Copa Ronchetti) y este miércoles será la primera vez que juegue en Suiza. Será en el Salle Omnisport de Gland
Enlace copiado
Previa
28 PUNTOS DE DIFERENCIA EN SALAMANCA
81-53 ganó el Perfumerías Avenida al Nyon Basket Feminin en el partido de la primera vuelta. 28 puntos que pudieron ser más, pero las salmantinas tardaron en arrancar
Enlace copiado
Previa
EN JUEGO LA CLASIFICACIÓN PARA LOS PLAYOFFS
Si el Perfumerías Avenida vence en Suiza estará clasificado para las eliminatorias, ya sea como primero o segundo clasificado del Grupo G. Además de ganar, sería bueno hacerlo por la mayor diferencia posible de puntos
Enlace copiado
Previa
OBLIGATORIO PONER FIN A LA MALA RACHA
Después de tres derrotas consecutivas, el equipo de Anna Montañana ha vuelto a conjurarse para dar un vuelco a la situación. Veremos a ver si lo consiguen. Esperemos que sí, porque ya vimos en el Würzburg Silvia Domínguez hace unas semanas la diferencia entre Avenida y Nyon
Enlace copiado
Previa
BUENAS TARDES, OTRA VEZ JUEGA AVENIDA
Sean bienvenidos a una nueva narración en La Gaceta del partido del Perfumerías Avenida. En media hora juega contra el Nyon suizo en la quinta jornada de la Eurocup
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad