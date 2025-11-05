Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Encuentro de ida entre Avenida y Nyon en Würzburg. LAYA
Directo

Nyon - Avenida, en directo: resultado online del partido de Eurocup (33-47, descanso)

El cuadro salmantino visita Suiza para medirse al colista del grupo

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:42

Actualizado Hace 2 minutos

2º Cuarto

DESCANSO EN SUIZA: 33-47

Pudo ser mayor la ventaja, pero Avenida ha dado demasiadas facilidades atrás

2º Cuarto

3ª DE SPREAFICO

No dejan ni moverse a la italiana. Podían haber pitado falta antes, pero tenía que ser a ella

2º Cuarto

OTRO TIEMPO MUERTO

Vuelve a pararlo Montañana a pesar de la ventaja de 14 puntos. Formann está haciendo un roto a sus defensoras y lleva ya 17 puntos

2º Cuarto

EL PARTIDO SE VUELVE LOCO

Se defiende poquito y ambos equipos lo aprovechan para sumar (31-45)

2º Cuarto

HAY QUE DEFENDER

8-0 para el Nyon y tienen que volver a la pista Cave y Spreafico

2º Cuarto

TIEMPO MUERTO

Para el partido Montañana porque está teniendo problemas su equipo atrás: 23-35

2º Cuarto

CONEXIÓN MEYERS-IYANA

Se entendieron bien la norteamericana y la asturiana

2º Cuarto

BUENA ACCIÓN DE ARROJO

Se ha movido bien la granadina y manda Avenida por 17 puntos

2º Cuarto

ACIERTA MEYERS

Se suma a la lista de anotadoras de tres la norteamericana (14-29)

2º Cuarto

ANOTA ERIKSTRUP

La norteamericana ha salido en el inicio del segundo cuarto y eleva la renta: 12-26

1º Cuarto

ACABA EL PRIMER CUARTO: 12-24

Dobla Avenida a su rival en el marcador, funcionando a tirones. El partido está encarrilado, o eso parece

1º Cuarto

OTRO TRIPLE DE STOUPALOVA

La checa es la única que acierta de momento desde fuera: 12-22

1º Cuarto

CORTA MEYERS EL PARCIAL

Le estaba costando anotar a Avenida y Meyers pone el 12-19 a 2 minutos para el final del primer cuarto

1º Cuarto

CARRUSEL DE FALTAS PARA AVENIDA

Salen a personal por minuto las salmantinas. Ahora ha sido a Stoupalova en ataque (9-17)

1º Cuarto

AL BANCO SPREAFICO CON 2 FALTAS

Problemas para la italiana, que no estaba muy de acuerdo con la decisión

1º Cuarto

MARCA DE LA CASA DE SORIANO

Típica penetración de la barcelonesa dejando atrás a su defensora para poner la máxima hasta el momento, que amplía después Cave: 3-14

1º Cuarto

PRIMER PUNTO PARA NYON

Vilolo anota uno de los dos tiros libres para poner el 1-8 en el marcador

1º Cuarto

EMPIEZAN CON GANAS LOS ÁRBITROS

No han pasado ni tres minutos y ya lleva tres faltas cada equipo

1º Cuarto

AHORA CAVE

Después de varios rebotes ofensivos pone la norteamericana el 0-6

1º Cuarto

OTROS 2 DE LA FRANCESA

Ahora desde el tiro libre para que Avenida mande 0-4

1º Cuarto

DJALDI-TABDI, LA PRIMERA

0-2 para las salmantinas

1º Cuarto

EMPIEZA EL PARTIDO EN SUIZA

El Perfumerías Avenida, en busca de la clasificación para las eliminatorias. Primera bola para las salmantinas

Previa

EL QUINTETO DE LOAN MORAND

Coffee, Formann, Margot, Uro-Nillie y Robinson, las titulares en el Nyon

Previa

PRESENTACIÓN EN GLAND

Ya está el speaker del Nyon presentando a los equipos, haciéndolo también en castellano

Previa

SE ESTÁ JUGANDO EL OTRO PARTIDO DEL GRUPO

El duelo entre el Panathinaikos y el Neptunas-Amberton (último rival de Avenida en la fase de grupos) acaba de finalizar su tercer cuarto. El que gane dará un gran paso para estar en las eliminatorias

Previa

LOS PENSAMIENTOS DE MONTAÑANA EN LA PREVIA

Quedan poco menos de diez minutos para que empiece el partido, así que os dejamos por aquí la previa , en la que aparecen también las impresiones de la entrenadora de Avenida antes del choque

Previa

EL CINCO INICIAL DEL PERFUMERÍAS AVENIDA

Ya conocemos las cinco jugadoras que saldrán de inicio frente al Nyon: Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave

Previa

LOS ÁRBITROS: UN LUXEMBURGUÉS Y DOS FRANCESES

Esperemos que hoy no tengan importancia, pero los tres encargados de tratar de impartir justicia son Oleksandr Dotsenko, de Luxemburgo, y los galos Jules Gaduel y Christopher Lemaire

Previa

PRIMER PARTIDO DE AVENIDA EN SUIZA

El conjunto salmantino lleva tres décadas viajando por Europa, tanto en la Euroliga como en la Eurocup (anteriormente Copa Ronchetti) y este miércoles será la primera vez que juegue en Suiza. Será en el Salle Omnisport de Gland

Previa

28 PUNTOS DE DIFERENCIA EN SALAMANCA

81-53 ganó el Perfumerías Avenida al Nyon Basket Feminin en el partido de la primera vuelta. 28 puntos que pudieron ser más, pero las salmantinas tardaron en arrancar

Previa

EN JUEGO LA CLASIFICACIÓN PARA LOS PLAYOFFS

Si el Perfumerías Avenida vence en Suiza estará clasificado para las eliminatorias, ya sea como primero o segundo clasificado del Grupo G. Además de ganar, sería bueno hacerlo por la mayor diferencia posible de puntos

Previa

OBLIGATORIO PONER FIN A LA MALA RACHA

Después de tres derrotas consecutivas, el equipo de Anna Montañana ha vuelto a conjurarse para dar un vuelco a la situación. Veremos a ver si lo consiguen. Esperemos que sí, porque ya vimos en el Würzburg Silvia Domínguez hace unas semanas la diferencia entre Avenida y Nyon

Previa

BUENAS TARDES, OTRA VEZ JUEGA AVENIDA

Sean bienvenidos a una nueva narración en La Gaceta del partido del Perfumerías Avenida. En media hora juega contra el Nyon suizo en la quinta jornada de la Eurocup

lagacetadesalamanca Nyon - Avenida, en directo: resultado online del partido de Eurocup (33-47, descanso)