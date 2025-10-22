El pésimo dato que el Perfumerías Avenida intentará romper en Lituania El equipo salmantino no conoce la victoria en sus tres visitas anteriores al país báltico

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:48

En la previa del encuentro de este jueves contra el Neptunas Anna Montañana ha hablado de lo difíciles que son los partidos de este tipo, por los condicionantes que suelen rodearlos además de la propia oposición que ponga el rival. En este caso, los datos reflejan lo mal que se le ha dado al Perfumerías Avenida jugar en Lituania y además la actual entrenadora lo sabe perfectamente, porque lo vivió como jugadora en dos de las tres visitas anteriores.

El conjunto salmantino ha jugado, antes de este jueves, en tres ocasiones en el país báltico, las tres en la Euroliga, y en todas ellas cayó derrotado, por lo que, en caso de llegar, sería el primer triunfo en la ciudad de Klaipeda.

La primera visita llegó en la temporada 2006/07, la primera de Avenida en la máxima competición continental a las órdenes de José Ignacio Hernández, después de haberse proclamado campeón de la Liga Femenina el curso anterior. Tras una buena fase de grupos, quedó emparejado con el TEO Vilnius en los octavos de final y en ellos se quedó. Porque perdió el choque de ida en el Lietuvos Rytas Arena por 78-66, con 18 puntos de Nicole Powell y 17 de Montañana. En la vuelta en Würzburg volvió a perder, esta vez por 68-74.

En la 2010/11, cuando Avenida se proclamó campeón de Europa, hubo otra derrota en Lituania, esta en fase de grupos: 80-77 en el pabellón Darius an Girenas de Kaunas frente al Vici Aistes, con Lucas Mondelo en el banquillo y también Montañana en la pista, autora de 8 puntos, siendo la máxima anotadora Alba Torrens con 21.

La tercera y esperemos que última derrota allí volvió a ser en Vilnius contra el Kibirkstis por 81-64 en la campaña 2013/14, con Víctor Lapeña como entrenador y 16 puntos de Shay Murphy, también en la fase de grupos.

Este jueves, el Perfumerías Avenida intentará que a la cuarta sea la vencida.