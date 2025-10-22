Montañana, antes de jugar en Lituania, les pide a sus jugadoras que salgan «muy focalizadas» Después del largo viaje, la entrenadora de Avenida espera que sus jugadoras estén preparadas «físicamente, pero sobre todo mentalmente»

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:39

El Perfumerías Avenida juega este jueves en Lituania el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocup y aprovechando el entrenamiento de la previa en el escenario del choque, el Palangos Arena, Anna Montañana ha valorado cómo llega su equipo.

Especialmente después de un largo viaje hasta la ciudad lituana de Klaipeda, que la entrenadora valenciana espera que no pase demasiado en sus jugadoras: «Lo gestionamos día a día intentando encontrar momentos para poder descansar y recuperar del día de ayer, que sí que se nota que enlazas dos viajes largos en avión con todo lo que supone. Pero tampoco nos vamos a quedar en eso, sino en estar lo mejor posible mañana físicamente para hacer un buen partido».

Montañana le da mucha importancia al encuentro y habla de cómo tienen que afrontarlo: «Cada victoria cuenta. La de Panathinaikos fue muy importante y más como empezamos. Todo el mundo sabe que tanto en Eurocup como en Euroliga los viajes desde Salamanca son muy duros. Ayer fue un día largo y denso y sabemos que tenemos que estar preparadas más que físicamente, mentalmente, para empezar bien».

Para terminar, la máxima responsable del Perfumerías Avenida ha dado algunas pinceladas del rival, el Neptunas-Amberton: «Es un equipo con casi todas las jugadoras lituanas y tres americanas que pueden anotar. Sobre todo la pívot que está anotando muchísimo. Es muy perseverante en su juego y en sus puntos. Es un equipo que, como los que nos estamos enfrentando últimamente, no espera, y tiene un juego dinámico en transición. Juegan duras defensivamente y siempre compiten bien, da lo mismo en qué situación. Con lo cual va a ser un partido en el que tenemos que estar muy focalizadas desde el principio».