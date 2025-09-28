Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Avenida Xoborg, con el trofeo de campeones de la Copa Castilla y León.

El Perfumerías Avenida Xoborg, campeón de Castilla y León

El equipo de Jesús Gutiérrez logra un aplastante triunfo por 78-102 en el partido de vuelta de la Copa de Tercera FEB

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:30

El Perfumerías Avenida Xoborg culminó de manera inmejorable su pretemporada, ya que este domingo se proclamó en Palencia campeón de la Copa Castilla y León de Tercera FEB.

Los de Jesús Gutiérrez se habían impuesto el viernes en el partido de ida de la final al Filipenses por un ajustado 83-75 y parecía que iba a haber que sudar para alzarse con el título al jugar en cancha contrario, pero no fue así. El conjunto salmantino no dio opción a su rival desde el primer minuto y al final del cuarto inicial ya tenía el choque muy encarrilado, venciendo por 19 puntos. Después, aguantó todos los intentos palentinos por meterse en el duelo, para terminar ganando por 24 puntos de diferencia (78-102).

El ritmo impuesto por el equipo de Jesús Gutiérrez fue demasiado intenso para un Filipenses que no pudo pasar la que se le vino encima.

Aamari Smith fue el máximo anotador con 29 puntos, y Ousmane Kourouma, Albert Garrido, Rodrigo Choitramani, Ryan Peters y Sdenry González llegaron también a los dobles dígitos.

El Avenida Xoborg, tras ese triunfo, mira ya al debut liguero, que tendrá lugar el próximo sábado, recibiendo al Basket Base a partir de las 19:00 horas en la pista anexa al pabellón Würzburg Silvia Domínguez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asalto en un conocido mesón de Cuatro Calzadas: el botín supera los 20.000 euros e incluye jamones y vino
  2. 2 Momentos de tensión en el puente de Enrique Estevan por un hombre en riesgo que intentaba precipitarse al río Tormes
  3. 3 El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros por un tercero sin ascensor
  4. 4 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas
  5. 5 Una mujer herida tras ser atropellada en la avenida de Los Cipreses
  6. 6 Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo
  7. 7 El último punky salmantino: «Soy un punk de postal, de tarjeta de plástico, no de suburbio»
  8. 8 Herido un menor de 15 años al colisionar con un turismo mientras iba en patinete
  9. 9 Multa de 1.000 euros y sanción de seis puntos por conducir ebrio en Peñaranda de Bracamonte
  10. 10 Sentencia pionera en Salamanca ante las estafas por mensaje de móvil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Perfumerías Avenida Xoborg, campeón de Castilla y León

El Perfumerías Avenida Xoborg, campeón de Castilla y León