El Perfumerías Avenida Xoborg, campeón de Castilla y León El equipo de Jesús Gutiérrez logra un aplastante triunfo por 78-102 en el partido de vuelta de la Copa de Tercera FEB

Los jugadores del Avenida Xoborg, con el trofeo de campeones de la Copa Castilla y León.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:30

El Perfumerías Avenida Xoborg culminó de manera inmejorable su pretemporada, ya que este domingo se proclamó en Palencia campeón de la Copa Castilla y León de Tercera FEB.

Los de Jesús Gutiérrez se habían impuesto el viernes en el partido de ida de la final al Filipenses por un ajustado 83-75 y parecía que iba a haber que sudar para alzarse con el título al jugar en cancha contrario, pero no fue así. El conjunto salmantino no dio opción a su rival desde el primer minuto y al final del cuarto inicial ya tenía el choque muy encarrilado, venciendo por 19 puntos. Después, aguantó todos los intentos palentinos por meterse en el duelo, para terminar ganando por 24 puntos de diferencia (78-102).

El ritmo impuesto por el equipo de Jesús Gutiérrez fue demasiado intenso para un Filipenses que no pudo pasar la que se le vino encima.

Aamari Smith fue el máximo anotador con 29 puntos, y Ousmane Kourouma, Albert Garrido, Rodrigo Choitramani, Ryan Peters y Sdenry González llegaron también a los dobles dígitos.

El Avenida Xoborg, tras ese triunfo, mira ya al debut liguero, que tendrá lugar el próximo sábado, recibiendo al Basket Base a partir de las 19:00 horas en la pista anexa al pabellón Würzburg Silvia Domínguez.