Perfumerías Avenida - CAB Estepona: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

Será el primer enfrentamiento entre el equipo salmantino y el malagueño de la historia

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

La sexta jornada pondrá fin a la primera etapa de la Liga Femenina, que este fin de semana llega a su primer parón con motivo de los partidos de selecciones. El Perfumerías Avenida, que ha comenzado la competición liguera con un balance de dos victorias y tres derrotas, se enfrenta al CAB Estepona por primera vez en la historia después del ascenso a la máxima categoría de las malagueñas.

Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - CAB Estepona

El encuentro entre el Perfumerías Avenida y el CAB Estepona, perteneciente a la sexta jornada de la Liga Femenina, se disputa este viernes 7 de noviembre, a las 20:30 horas.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - CAB Estepona

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del enfrentamiento entre el Perfumerías Avenida y el CAB Estepona. Además, el partido podrá seguirse en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto, en Canal FEB y en LaLiga+.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - CAB Estepona

El pabellón Würzburg Silvia Domínguez será desde las 20:30 horas el escenario del partido entre el Perfumerías Avenida y el CAB Estepona. Sería la primera vez que el conjunto andaluz dispute un encuentro en Salamanca.

