Andrea Vilaró, con gesto contrariado, ejercitándose en el gimnasio de Würzburg. LAYA

El peor inicio del Perfumerías Avenida en 28 años

El equipo salmantino no superaba la jornada 5 con más derrotas que victorias desde el curso 2000/01. Y no ha anotaba tan poco desde la 97/98, cuando sumaba 4 tropiezos a estas alturas

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

Hay que remontarse un cuarto de siglo en el tiempo —en concreto, a la temporada 2000/01— para ver un Perfumerías Avenida con más derrotas que victorias a estas alturas de Liga. El conjunto perfumero, todavía bajo la denominación de Salamanca Halcón, sumaba, tras la disputa de las cinco primeras jornadas, el mismo 2-3 que ahora mismo mantiene al equipo de Anna Montañana en la décima posición de la clasificación regular.

Aquel equipo —que era noveno en una tabla con 14 equipos en liza y al que todavía le faltaba un lustro de cocción para ganar su primer título de Liga— contaba en sus filas con nombres que acabarían siendo históricos, como la propia entrenadora valenciana, Amaya Valdemoro o Elisa Aguilar. Cayó derrotado en ese también duro inicio de fase regular frente a Gran Canaria (87-54), frente al Ros Casares —que acabaría proclamándose campeón de Liga— por 69-97, y ante el Cortegada (78-71). Las victorias correspondieron a los choques frente a Zaragoza y Hospitalet.

Ese curso, tan irregular desde el inicio, acabó con 15 triunfos y 11 derrotas, y no logró ponerse con números verdes hasta la decimoquinta jornada de la fase regular (8-7), cuando la escuadra de La Alamedilla dio un golpe de autoridad (y de madurez) en la Copa de la Reina, alcanzando la final —que perdió por dos puntos, 64-66, frente al Celta—, tras haber eliminado al Universidad de Barcelona y al Ensino.

Desde entonces, Avenida ha presentado en la tabla todas las combinaciones posibles (cinco, cuatro y tres triunfos), pero siempre con balance positivo a estas alturas de la competición. De hecho, hasta en diez ocasiones el conjunto perfumero había logrado un pleno de victorias en los primeros 200 minutos de Liga en la fase regular.

Para encontrar un inicio peor que el actual hay que remontarse 28 campañas atrás, al curso 1997/98, cuando el conjunto azulón sumó cuatro derrotas y un solo triunfo en Liga. Y, pese a ello, acumulaba solo un punto menos a favor de los que ahora tiene anotados, que son 326, la peor cifra de cara al aro desde entonces. Nunca tan pocos puntos. Y tantos encajados, para más inri, ya que Avenida no superaba la barrera de los 330 puntos recibidos desde el curso 2011/12, cuando las salmantinas habían recibido 340 tantos, 21 menos de los que habían encestado.

La diferencia ahora está en que el balance de puntos encajados y anotados es negativo también, con cuatro tantos más recibidos. Así se ha consumado el peor inicio liguero en 28 años.

