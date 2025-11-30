Montañana, muy satisfecha: «El viaje de vuelta de siete horas y media será diferente»

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida ha vencido este domingo a domicilio al Jairis y su entrenadora, Anna Montañana, ha destacado la labor de sus jugadoras y el valor del triunfo.

«Hemos vuelto a estar bastante consistentes durante muchos minutos, provocando que ellas fueran a situaciones donde no querían ir porque es un equipo de mucha calidad a nivel de jugadoras y como colectivo. No sólo han vuelto, sino que nos han dificultado el último tramo, pero hemos podido mantener cierta distancia para que no nos llegaran a empatar o a estar arriba, y ahora el viaje de siete horas y medias será diferente con una victoria fuera de casa muy importante para nosotras«. Así resumía el encuentro en Alcantarilla.

Montañana ha valorado muy positivamente que su equipo haya sido capaz de mantenerse firme pese a los intentos del Jairis: «Nos había pasado, nos está pasando, de hecho íbamos 9 arriba con una muy buena defensa y ataque y otra vez han vuelto a estar ahí, pero nos hemos agarrado y no solamente hemos podido tomar buenas decisiones, sino que hemos aportado en rebote, como el que ha cogido Mous y lo ha metido, o situaciones buenas de tiro libre. Es una buena victoria contra un rival súper directo».

Por último, ha sido preguntada por la labor de Djaldi-Tabdi: «Siempre digo que todo el mundo está haciendo mucho esfuerzo por encontrar su espacio y ayudar al equipo y eso es muy importante. A veces lo haces y no tienes recompensa pero hay que persistir hasta que salga. Mous está haciendo un trabajo que no le salía y hoy ha estado en momentos importantes».