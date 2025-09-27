Montañana saca conclusiones positivas del debut: «Hemos luchado por volver y eso es importante»

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Anna Montañana, resumió así el encuentro ante el Valencia Basket en la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Huesca: «Hemos tenido altibajos durante el partido. Hemos empezado muy bien, estructuradas y donde queríamos, pero nos hemos ido perdiendo durante el partido. En la segunda parte hemos luchado dos veces para volver y eso es una cosa muy importante que queremos construir en el equipo: que siga luchando y que responda. Obviamente nos falta mucho, es el inicio para nosotras, pero tenemos que aprender de lo que es competir contra Valencia Basket y tenemos que aprenderlo rápido porque la competición empieza ya».

Después, continuó con sus explicaciones: «El equipo está en construcción y cuando algo está en construcción es más fácil que se tambalee en algunos momentos y por el cansancio. Tenemos alguna jugadora jugando fuera de posición como en el base y eso hace que cambie la situación, pero nos hemos revuelto y hemos vuelto y creo que eso es importante, porque no hubiera sido lo mismo. Estamos fastidiadas, yo mucho, por la derrota, sobre todo porque ha habido momentos en los que podríamos haber metido un poco más el empujón, estando a 6 durante varios minutos, pero no hemos sabido tomar una buena decisión en esos momentos, pero esto es parte de la construcción del equipo y de saber controlar los tempos y la competición, que en esto Valencia es un máster, porque tiene una plantilla con mucha experiencia en esos momentos y es donde nosotras tenemos que llegar».

La capitana, Andrea Vilaró, fue de una opinión muy parecida: « Al final, para ser la primera puesta en escena tenemos que estar satisfechas de algunos tramos del partido, pero en otros evidentemente hay que mejorar para ser consistentes. Creo que al final hemos demostrado que podemos competir y para mí la mejor noticia es que las chicas que han venido nuevas ya saben cuál es el nivel de la Liga Femenina, y a partir de aquí tenemos mucho margen de mejora y de crecimiento».