Montañana pide más: «Me hubiera gustado una vez más haber conseguido más diferencia» La entrenadora de Avenida subraya que todavía están en construcción: «Nos está costando más tiempo de lo normal encontrar los quintetos para mantener el nivel»

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

La entrenadora del Perfumerías Avenidavaloró la victoria y la actuación de las suyas sobre el parquet del Palangos: «Creo que hemos empezado muy serias, que era algo que habíamos focalizado mucho. La manera de cómo empezar el encuentro después del viaje y los dos días fuera de casa. Queríamos empezar bien y lo hemos hecho. Es verdad que seguimos teniendo altibajos cuando estamos arriba. Me hubiera gustado una vez más haber conseguido más diferencia en el marcador, en ese tercer cuarto que lo hemos perdido. Pero bueno, creo que ha sido un partido completo en muchas situaciones y en el que todas las jugadoras han sido partícipes».

Anna Montañana destacó que esos momentos de desconexión habituales de su equipo este jueves en Lituania pero más cortos: «Sobre todo en la primera parte ha habido un par de momentos y en el tercer cuarto, como he dicho. Somos cada vez más conscientes de esos momentos y los tenemos que tener más controlados para seguir creciendo. Es algo que tiene nuestro equipo: podemos pegar empujones altos, pero también que nos desconectamos un par de minutos y eso cada vez tiene que ser menos cantidad de veces».

Las once jugadoras tuvieron minutos frente al Neptunas: «Es muy importante que todo el mundo vaya creciendo dentro de su rol y que vaya luchando por tener más minutos. Y también ver cuáles son las mejores combinaciones. Obviamente tenemos jugadoras con las que aún estamos en construcción porque venimos de tener que hacer todo nuevo. Con lo cual nos está costando más tiempo de lo normal encontrar esos quintetos, tanto ofensivos como defensivos, que nos permitan mantener el nivel. Hoy es bueno que todas se vayan con más o menos buen sabor de boca».

Ahora toca el viaje de vuelta a Salamanca, otra vez muy largo, teniendo en cuenta que el Perfumerías Avenida vuelve a tener partido el domingo, así que Montañana tiene claro lo que pide para estos días: «Creo que mañana (por este viernes) va a ser un día duro, e intentaremos descansar para poder estar bien el sábado y, sobre todo, muy bien el domingo».