Khadijiah Cave, lista para ser «clave» en el interior de Avenida Jorge Recio, sobre su fichaje: «Cuando apareció su nombre fue como ver el cielo abierto»

Alex G. Santana Salamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 13:26

El Perfumerías Avenida ha presentado este martes a Khadijiah Cave, pívot norteamericana que está llamada a ser una de las jugadoras clave esta temporada. Ella misma ha afirmado que viene para eso, Anna Montañana ha destacado su potencial, y Jorge Recio ha explicado que cuando apareció su nombre «vimos el cielo abierto».

El presidente ha sido el primero en intervenir: «Cuando salió al mercado gustaba a todo el staff. Tiene experiencia en Euroliga y Eurocup y hace algo que parece fácil pero no lo es: promediar dobles-dobles en la mayoría de equipos que ha estado. En su puesto era una de las mejores que podíamos fichar».

Después ha sido la protagonista la que ha dicho sus primeras palabras como jugadora de Avenida: «Estoy muy feliz de estar aquí y muy agradecida a Jorge, Anna y el grupo por dejarme ser parte de un club tan histórica. Ojalá podamos conseguir muchas victorias, soy muy competitiva y para eso estoy aquí».

Cave no ha 'escapado' de la presión de ser una de las jugadoras clave: «Sí, lo soy».

En cuanto a lo que puede aportar al equipo, esto es lo que ha dicho: «No me gusta encajarme en un rol específico, y quiero estar preparada para todo, porque los roles cambian mucho. Voy a aportar todo lo que pueda».

Y Montañana ha hablado respecto a lo que puede aportar: «Es una jugadora con mucha envergadura. No tiene el peso como una de las '5' grandes que hay en la liga, pero tiene mucha versatilidad y puede hacer muchas cosas defensivamente, y en el rebote tiene que ser la líder del equipo, además de correr la pista».