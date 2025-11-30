Iyana Martín, tras el triunfo de Avenida: «Era un partido en el que había que luchar juntas» La asturiana ha destacado la labor de su equipo: «Hemos mostrado lo que llevamos tanto tiempo trabajando»

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:09

Iyana Martín, protagonista de la victoria del Perfumerías Avenida contra el Jairis en Alcantarilla, ha hablado en Teledeporte nada más finalizar el encuentro, que ha terminado con 20 puntos, cinco rebotes y siete faltas recibidas. La asturiana ha destacado la actuación colectiva y se ha mostrado muy contenta.

«Es una victoria muy importante, también a nivel mental. Premia el trabajo que llevamos realizando toda la temporada y nos va a servir para coger confianza y creer en nuestro trabajo. Hemos dicho muchas veces que estábamos entrenando muy bien y lo íbamos a enseñar», ha dicho la asturiana en su primera valoración.

Iyana cree es optimista para lo que tienen por delante: «Ya hemos conseguido esta victoria y esta semana la afrontamos con muchas ganas, sabiendo que podemos competir contra todos los equipos».

Por último, ha comentado lo siguiente: «Éramos un equipo muy nuevo y estos meses nos han servido para ir conectando. Se nota sobre todo en defensa y ahora tenemos que seguir poco a poco. Hemos sido muy constantes defensivamente y hemos corrido mucho. Hemos estado más unidas que nunca porque sabíamos que era un partido en el que había que luchar juntas, y hemos confiado en la compañera».