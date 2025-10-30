Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

Oportunidad para que el equipo de Anna Montañana reaccione tras sus dos últimas derrotas

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:54

El Perfumerías Avenida tendrá muy poco tiempo para lamentos después de sus dos derrotas contra el IDK Euskotren y el Panathinaikos, ya que este fin de semana afronta la quinta jornada de la Liga Femenina frente al Durán Maquinaria Ensino. Las salmantinas llegan con un balance de 2-2 en las cuatro primeras jornadas, mientras que el cuadro gallego ha ganado ya 3 encuentros.

Cuándo se juega el Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida

El encuentro entre el Durán Maquinaria Ensino y el Perfumerías Avenida se disputa este domingo, 2 de noviembre, a las 11:00 horas, por lo que tanto los equipos como sus aficionados, ya sea para seguirlo en directo o por televisión, tendrán que levantarse temprano.

Dónde ver el Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA haremos la narración online del partido entre el Durán Maquinaria Ensino y el Perfumerías Avenida. Además, este duelo ha sido el elegido en la quinta jornada para retransmitirse por Teledeporte.

Dónde se juega el Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida

El Pazo Provincial dos Deportes de Lugo será el escenario del duelo de la quinta jornada de la Liga Femenina entre el Durán Maquinaria Ensino y el Perfumerías Avenida.

