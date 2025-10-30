Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina Oportunidad para que el equipo de Anna Montañana reaccione tras sus dos últimas derrotas

La Gaceta Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 17:54

El Perfumerías Avenida tendrá muy poco tiempo para lamentos después de sus dos derrotas contra el IDK Euskotren y el Panathinaikos, ya que este fin de semana afronta la quinta jornada de la Liga Femenina frente al Durán Maquinaria Ensino. Las salmantinas llegan con un balance de 2-2 en las cuatro primeras jornadas, mientras que el cuadro gallego ha ganado ya 3 encuentros.

Cuándo se juega el Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida

El encuentro entre el Durán Maquinaria Ensino y el Perfumerías Avenida se disputa este domingo, 2 de noviembre, a las 11:00 horas, por lo que tanto los equipos como sus aficionados, ya sea para seguirlo en directo o por televisión, tendrán que levantarse temprano.

Dónde ver el Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA haremos la narración online del partido entre el Durán Maquinaria Ensino y el Perfumerías Avenida. Además, este duelo ha sido el elegido en la quinta jornada para retransmitirse por Teledeporte.

Dónde se juega el Durán Maquinaria Ensino - Perfumerías Avenida

El Pazo Provincial dos Deportes de Lugo será el escenario del duelo de la quinta jornada de la Liga Femenina entre el Durán Maquinaria Ensino y el Perfumerías Avenida.