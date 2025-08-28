Djaldi-Tabdi: una firme defensora de la 'casa' de Avenida La pívot francesa se ha mostrado dispuesta a darlo todo en su llegada al equipo salmantino

El Perfumerías Avenida ha presentado este jueves a Clarince Djaldi-Tabdi, después de haberlo hecho estos días con Claudia Soriano y Abby Meyers. La pívot francesa se ha mostrado encantada con su llegada y promete poner todo de su parte para «defender la casa» de Avenida.

Jorge Recio ha sido el primero en intervenir para darle la bienvenida: «En las tres anteriores temporadas la hemos sufrido, y ella a nosotros. Teníamos puestos los ojos en ella y nos interesaba mucho. Creo que ella también tenía ilusión por venir a España e hizo mucho. Es una jugadora muy completa y en dos días todas las compañeras están encantadas con ella».

Djaldi-Tabdi agradeció las palabras del presidente: «Era mi deseo venir aquí en mi primera experiencia fuera de Francia. Para definir a Avenida podemos usar la palabra ambición, pero además es una familia. Siempre quiero ganar, pero es importante hacerlo en un buen entorno con buenas personas».

Además, la interior gala se ha referido a lo que espera y lo que puede aportar al equipo: «Está siendo todo muy intenso, con muchas cosas nuevas, empezando por la Liga Femenina. Pero todas estamos igual. Es el principio de un nuevo comienzo y todavía hay muchos pasos por dar. Anna Montañana nos pregunto que qué creíamos que podíamos aportar y muchas hemos coincidido en la positividad y la energía, eso va a ser fundamental».

Por último, ha mostrado sus intenciones: «Las mismas sensaciones de Avenida al ir a Francia las teníamos nosotras aquí, perdiendo las tres veces y de mala manera. Siempre he tenido el sentimiento de proteger nuestra casa y ahora estoy preparada para hacerlo aquí».

Anna Montañana ha hablado sobre su llegada: «Encaja perfectamente en lo que necesitábamos. No vamos a tener un juego interior con mucha corpulencia o kilos, pero sí físico y ella nos lo va a dar, nos va a ayudar mucho. Viene de ser campeona en la liga francesa, además no siendo el mejor equipo en la liga regular, y para mí eso significa mucho, porque aprendes cómo ganar».