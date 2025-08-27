Abby Meyers, en un perfecto español: «Supe que tenía que venir tras hablar con Anna»

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:41 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida ha continuado este miércoles con la ronda de presentaciones de las nuevas jugadoras que compondrán la plantilla de la temporada 2025/26 y después de la de Claudia Soriano, ha llegado el turno de Abby Meyers. La alero norteamericana ha sido recibida por Jorge Recio y Anna Montañana y se ha expresado en un español perfecto, aunque en alguna frase ha tenido que utilizar el inglés.

El presidente de Avenida le ha dado la bienvenida: «Lo hizo muy bien en la universidad y tuvo un número muy alto en el draft. Fue campeona de la Eurocup y ha explotado en Israel, ganando la liga y siendo una de las mejor valoradas. Al aparecer su nombre Anna (Montañana) y Raquel (Romo) dieron todo de sí para intentar ficharla. Creo que le hablaron muy bien del club y aceptó rápidamente, porque tenía ofertas más importantes a nivel económico. Tiene muchísima calidad y la vamos a disfrutar, es una de esas jugadoras que van a marcar diferencias«.

Después ha sido el turno de la protagonista: «Avenida es un club comprometido y excelente. Cuando Anna me llamó en mayo supe que tenía que aceptar. Conozco a Karlie Samuelson y Bella Alarie y me hablaron muy bien del club. Me dijeron que me ayudaría a crecer y dar un paso adelante y yo espero ayudar a devolver al equipo a lo más alto que podamos«.

También tiene muchas ganas de conocer a los aficionados: «Es muy especial estar en un equipo que tiene una comunidad fuerte, que es raro en muchos lugares de Europa y en algunos de Estados Unidos. Estoy muy ilusionada por conocer a la gente de Salamanca».

Después ha seguido hablando de por qué se decidió por Avenida: «Es obvio que es un grande de Europa. Yo jugaba en Londres y Anna era la entrenadora de la selección británica, así que aprendí sobre su estilo y me di cuenta de que quería una aventura nueva. Avenida va a ser un gran sitio para mí. Conozco su estilo de juego y eso me empujó a tomar la decisión porque creo que puedo aprender mucho porque tengo capacidad de crecer».

La norteamericana ya sabe lo que es ganar la Eurocup, competición que disputará Avenida, pero advierte de que hay que ir paso a paso: «Tenemos un equipo nuevo y cada día vamos a necesitar aprender unas de otras. Va a ser un viaje muy largo y tenemos que tener un equipo muy unido y con mucho compromiso».

Para terminar la presentación, Anna Montañana ha hablado de lo que Abby Meyers puede aportar fuera y dentro de la pista: «Fuera ya lo veis: es especial. Aunque lo aprendiera en la escuela como muchos en Estados Unidos que tenga el valor de hablarlo aquí dice mucho de lo que quiere hacer para este club. No va a ayudar sólo al equipo, sino al club. Y en la pista, puede estar etiquetada como una anotadora, pero la veo muy completa. Tiene condiciones físicas para sacrificarse defensivamente y no sólo para tirar, sino para hacer mejores a las compañeras. Va a jugar en una liga nueva y va a tener un rol diferente, así que va a necesitar un proceso de adaptación. Pero lo más importante es que la veo muy completa«.