Claudia Soriano, lista para estrenarse con Avenida: «Quiero defender el escudo muy bien» La base catalana muestra responsabilidad y orgullo en su puesta de largo como jugadora del club de Würzburg

Martes, 26 de agosto 2025

Claudia Soriano se ha presentado como jugadora de Avenida la ilusión a flor de piel y la sensación de estar viviendo un sueño. «Sigo un poco en una nube», reconoció la base madrileña en su presentación, consciente de que llega a un club histórico del baloncesto español.

Soriano explicó que no era el momento adecuado hace un año para dar este paso, pero ahora se siente lista: «Haber venido antes no era la mejor decisión, pero ahora me siento muy preparada. Conozco la Liga, como jugadora todavía me queda por crecer, pero he dado pasos esta última temporada que me permiten afrontar este reto».

La base catalana subrayó el peso de vestir la camiseta azulona: «Venir a jugar aquí para cualquier jugadora nacional es una responsabilidad y un orgullo. Quiero defender el escudo muy bien. Me siento muy afortunada, con ganas de entrenar más y de jugar, y ver hasta dónde nos lleva este proyecto».

Sobre su decisión de aceptar la oferta de Avenida, fue clara: «El año pasado no me sentía preparada, no era porque no creyera en mí, sino porque necesitaba tiempo. Esta vez, cuando me llegó la oportunidad, en dos días dije que sí».

La base tiene claro su plan de trabajo: «Seguir haciendo lo que ya hago, pero mejor y a un nivel más alto. Mis puntos débiles quiero pulirlos, y aquí tengo un montón de recursos. Puedo tirar cien triples al día si hace falta y potenciar lo que ya me da resultado».

Soriano también destacó el trato del club hacia las jugadoras nacionales: «Aquí se cuida mucho a las españolas. Hay extranjeras muy buenas y también gente joven. Me da pena que Silvia (Domínguez) se haya retirado, pero en este club hay tantos ejemplos de cómo se hacen bien las cosas…».

Consciente de lo que significa Würzburg, no escondió su emoción: «Tener este pabellón de mi parte va a ser muy especial. Es un pabellón histórico, y poder jugar aquí con mi familia y mis amigos en la grada me hace muchísima ilusión».

Respecto al proyecto deportivo, Soriano se mostró convencida de que la fuerza del equipo estará en el trabajo diario: «Creo que tenemos muchas cosas positivas. Las carencias las vamos a suplir con otras virtudes, y la experiencia de la gente veterana nos va a ayudar mucho. No vamos a inventar nada: se trata de trabajar, trabajar y trabajar. Fallaremos, pero eso nos hará crecer y ser mejores».