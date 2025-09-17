La Copa CyL en Zamora, primera oportunidad para el desembarco de la 'marea azul' El Perfumerías Avenida se mide a las 20:30 horas este viernes al Recoletas Zamora, en el choque más cercano a Salamanca de la pretemporada

Presentación de la Copa Castilla y León este miércoles en el Ayuntamiento de Zamora.

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:42

Este viernes se disputa en el pabellón Ángel Nieto de Zamora (a las 20:30 horas) una nueva edición de la Copa Castilla y León-Memorial Carlos Sainz entre el Perfumerías Avenida y el Recoletas Zamora. Será la mejor oportunidad que tendrán los aficionados de la 'marea azul' para ver a su equipo en esta pretemporada, después de no haberlo podido hacer en el Würzburg Silvia Domínguez por las obras.

El partido ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Zamora y los organizadores esperan «un gran ambiente en las gradas» por la afluencia tanto de los seguidores locales como los que se desplacen desde Salamanca. La entrada general tendrá un precio de 5 euros, mientras que los jóvenes (de 3 a 18 años) y jubilados pagarán 3.

Avenida tratará de imponer su superioridad frente a un rival de Liga Femenina Challenge, que además contará con varias bajas importantes, y revalidar así el título conseguido el año pasado en Valladolid.

Además, será el último test para el conjunto entrenado por Anna Montañana antes de encarar la Supercopa, en cuyas semifinales se verá las caras con el Valencia Basket.