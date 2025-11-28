El Avenida Xoborg ya tiene refuerzo para la pintura: Ifeanyi Okeke El pívot norteamericano con pasaporte cotonú, de 2,01 metros, viene de jugar en Segunda FEB con el CB Zaragoza

El Perfumerías Avenida Xoborg ha movido rápidamente ficha en el mercado de fichajes para incorporar al interior americano (con pasaporte cotonú) Ifeanyi Okeke, proveniente de una categoría superior, Segunda FEB. De esta forma, Avenida suple la reciente salida, de mutuo acuerdo, del interior neerlandés Ryan Peters.

Hasta hace unas horas, «Ife» era jugador del CB Zaragoza, en la tercera categoría del baloncesto nacional, donde jugaba casi 10minutos de media por encuentro con casi 3puntos y más de 2rebotes. Okeke había completado la pasada campaña su ciclo universitario en NCAA, en Montana Tech, con casi 11 puntos y más de 5 rebotes por partido.

Ala-pívot de 2,01m y 25 años de edad, Ife es un jugador tremendamente atlético, capaz de aportar energía y fortaleza en ambos lados de la pista, con intensidad defensiva y espectacularidad en las finalizaciones en ataque.