Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ifeanyi Okeke, entrenando ya en el Würzburg Silvia Domínguez con sus nuevos compañeros. CB AVENIDA

El Avenida Xoborg ya tiene refuerzo para la pintura: Ifeanyi Okeke

El pívot norteamericano con pasaporte cotonú, de 2,01 metros, viene de jugar en Segunda FEB con el CB Zaragoza

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

El Perfumerías Avenida Xoborg ha movido rápidamente ficha en el mercado de fichajes para incorporar al interior americano (con pasaporte cotonú) Ifeanyi Okeke, proveniente de una categoría superior, Segunda FEB. De esta forma, Avenida suple la reciente salida, de mutuo acuerdo, del interior neerlandés Ryan Peters.

Hasta hace unas horas, «Ife» era jugador del CB Zaragoza, en la tercera categoría del baloncesto nacional, donde jugaba casi 10minutos de media por encuentro con casi 3puntos y más de 2rebotes. Okeke había completado la pasada campaña su ciclo universitario en NCAA, en Montana Tech, con casi 11 puntos y más de 5 rebotes por partido.

Ala-pívot de 2,01m y 25 años de edad, Ife es un jugador tremendamente atlético, capaz de aportar energía y fortaleza en ambos lados de la pista, con intensidad defensiva y espectacularidad en las finalizaciones en ataque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  3. 3 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  4. 4 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  5. 5 La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck
  6. 6 Sigue en directo el encendido del árbol de Navidad de la Plaza Mayor
  7. 7 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  8. 8 CyL amplía hasta el 2 de enero las restricciones ante las dermatosis nodular y permite ferias animales sin ganado bovino
  9. 9 La intrahistoria del nombre del Cristiano Ronaldo de Unionistas: «Con mi primer hijo su madre dijo...»
  10. 10 Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Avenida Xoborg ya tiene refuerzo para la pintura: Ifeanyi Okeke

El Avenida Xoborg ya tiene refuerzo para la pintura: Ifeanyi Okeke