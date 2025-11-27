Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ryan Peters, en un partido en el Würzburg Silvia Domínguez. LAYA

Otro adiós en el Perfumerías Avenida Xoborg: Ryan Peters ya no es jugador del equipo

El pívot de los Países Bajos no ha ofrecido el rendimiento esperado

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El Perfumerías Avenida ha anunciado este jueves la baja de uno de los jugadores que componían la plantilla del equipo masculino de Tercera FEB: Ryan Peters ya no pertenece al club tras separar sus caminos «de mutuo acuerdo». El Avenida Xoborg ha querido desear al pívot «la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional».

Lo cierto es que Peters, de 21 años, no ha cumplido con las expectativas que se habían creado con sus fichaje, debido a su tamaño (2.08 metros) y sus condiciones. El neerlandés ha disputado un total de 7 partidos en Tercera FEB, en los que ha promediado 6,7 puntos y 7,3 rebotes.

A la espera de si el Avenida Xoborg decide cubrir su baja, la plantilla cuenta como principales interiores con Ousmane Kourouma y Dorien Lemoine, fichado este mes de noviembre.

