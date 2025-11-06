Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dorien Lemoine, entrenando con sus compañeros en el Würzburg Silvia Domínguez. CB AVENIDA

El Avenida Xoborg refuerza su juego interior con el francés Dorien Lemoine

El pívot galo, de 2.01 metros y 29 años, podrá debutar ya este fin de semana contra el Obradoiro Ames

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:35

El CB Perfumerías Avenida Xoborg ha movido ficha ante un comienzo de temporada lleno de lesiones y ausencias y ha reforzado al equipo masculino de Tercera FEB con la incorporación del jugador francés Dorian Lemoine. El interior galo ya se ha unido a la disciplina del equipo y podría ya debutar este próximo fin de semana ante el Obradoiro Ames.

Lemoine ha desarrollado su carrera deportiva en su país natal, entre la NM1 y la NM2 (tercera y cuarta categoría del baloncesto francés). La pasada campaña jugó en el Coteaux du Luy Basket, con una media de 6 puntos por encuentro, si bien su última experiencia profesional ha estado hace unas semanas en China, jugando varios partidos de exhibición ante combinados locales.

Con 29 años y 2,01m de altura, Dorian «es un jugador interior, que puede actuar de alero, con buena mano desde media y larga distancia, movilidad y capacidad reboteadora y defensiva», según la nota de prensa del club. Una pieza necesaria para el Perfumerías Avenida Xoborg, que amplía la rotación y aportará experiencia al grupo.

