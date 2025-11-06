El Avenida Xoborg refuerza su juego interior con el francés Dorien Lemoine El pívot galo, de 2.01 metros y 29 años, podrá debutar ya este fin de semana contra el Obradoiro Ames

El CB Perfumerías Avenida Xoborg ha movido ficha ante un comienzo de temporada lleno de lesiones y ausencias y ha reforzado al equipo masculino de Tercera FEB con la incorporación del jugador francés Dorian Lemoine. El interior galo ya se ha unido a la disciplina del equipo y podría ya debutar este próximo fin de semana ante el Obradoiro Ames.

Lemoine ha desarrollado su carrera deportiva en su país natal, entre la NM1 y la NM2 (tercera y cuarta categoría del baloncesto francés). La pasada campaña jugó en el Coteaux du Luy Basket, con una media de 6 puntos por encuentro, si bien su última experiencia profesional ha estado hace unas semanas en China, jugando varios partidos de exhibición ante combinados locales.

Con 29 años y 2,01m de altura, Dorian «es un jugador interior, que puede actuar de alero, con buena mano desde media y larga distancia, movilidad y capacidad reboteadora y defensiva», según la nota de prensa del club. Una pieza necesaria para el Perfumerías Avenida Xoborg, que amplía la rotación y aportará experiencia al grupo.