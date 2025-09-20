Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La plantilla del Perfumerías Avenida Xoborg se ejercita una sesión de entrenamiento. LAYA

El Avenida Xoborg busca zanjar el billete a la final de la Copa CyL

El cuadro azulón se ve las caras con el Óbila a partir de las 18:00 horas en el anexo Würzburg Silvia Domínguez

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:21

El Perfumerías Avenida Xoborg tiene una cita este sábado 20 de septiembre para enfrentarse al Óbila Basket, un partido que se jugará en el anexo Würzburg Silvia Domínguez a las 18:00 horas.

Los azulones, a pesar de las complicaciones e inconvenientes, están preparados para disputar su encuentro frente al Óbila, un encuentro que el Avenida Xoborg se puede permitir perder, pero no con una derrota muy abultada, ya que, si pierden por más de 23 puntos, quedarían eliminados de la Copa.

En cambio, si el conjunto azulón consigue el triunfo frente a los abulenses, pasarán directamente a la final de la Copa Castilla y León. Enfrente, estará un Óbila Basket que está obligado a ganar después de su derrota ante el Recoletas Carbajosa por 76-81.

El entrenador del equipo salmantino, Jesús Gutiérrez, comentó que a pesar de haber sido una semana difícil por bajas y alguna pequeña lesión, «el equipo está preparado y con ganas de competir para meterse en la final de Copa», explicó. También, las miradas están puestas en la nueva incorporación Aamari Smith. Será una de las referencias en ataque del cuadro charro ya que estará disponible para su técnico.

