Avenida - IDK: A encontrar de nuevo la identidad

El Perfumerías Avenida vuelve a casa por segundo sábado consecutivo. Después de la dolorosa derrota contra el Spar Girona -más por las formas que por perder el partido ante un muy buen rival-, el equipo salmantino espera reencontrarse a sí mismo y para ello ha trabajado al abrigo de Würzburg durante toda la semana. La receta es clara: volver a defender como lo había hecho en los duelos previos a pesar del estado físico de muchas de las jugadoras. Que sigue siendo problemático: además de Antonia Delaere, Andrea Vilaró y Arica Carter han arrastrado molestias y habrá que ver si pueden jugar y en qué condiciones. Sierra Calhoun, el fichaje anunciado este viernes, todavía no podrá estar a disposición de Anna Montañana.

Con el primer puesto más lejos, ahora a dos victorias, Avenida debe centrarse más en las formas, sin ni mucho menos olvidarse de que lo importante es la victoria.

La entrenadora valenciana no es de poner excusas y tiene claro lo que necesita su equipo: «La realidad es que estas dos semanas han sido muy buenas de entrenamientos, puedes tener una estabilidad que no teníamos antes. Me hubiera gustado que esa buena semana se hubiera visto en el partido del sábado, pero no fue así. Esta semana ha sido muy buena también, o eso espero, para poder estabilizar al equipo y crecer y espero poder tener un nivel defensivo muy alto y poder construir a partir de ahí. También hemos bajado la alta anotación y queremos volver a recuperarla. Es lo que se busca en estas semanas, ir rellenando el tanque de gasolina para la recta final. Nos habíamos quedado sin gasolina y estábamos estirando la cuerda, esperemos que nos dé para el futuro».

Llega a Würzburg un clásico de la Liga Femenina como es el IDK, que está en horas bajas y coqueteando con el descenso. Cada victoria de las donostiarras les dará aire y no van a regalar nada, aunque la diferencia entre ambos equipos sea sustancial.

Avenida e IDK se han enfrentado en 25 ocasiones a lo largo de la historia entre todas las competiciones y en 24 de ellas la victoria ha sido para las salmantinas. Hoy, debería llegar una más para empezar una nueva etapa.