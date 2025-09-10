Anna Montañana ya tiene a su disposición 'a las 12' de Perfumerías Avenida Shavonte Zellous, la última en aterrizar, se ejercitó este miércoles junto al resto del equipo salmantino

El Perfumerías Avenida completó este miércoles una nueva sesión de entrenamiento con la gran novedad de la presencia de Shavonte Zellous. La exterior americana con pasaporte croata saltó al parqué para ejercitarse junto al resto de sus compañeras en la mañana de este miércoles.

Por lo que, a sólo unos días de afrontar un nuevo compromiso de preparación, Anna Montañana ya tiene a su disposición las 12 jugadoras que conforman este curso el roster perfumero. El Perfumerías Avenida tendrá su próxima prueba el domingo 14 de septiembre en Mallorca frente al Azul Marino Viajes.