La nueva jugadora del Avenida, una podcaster’ para vender Salamanca

Erica McCall (Bakersfield, California, 1995) será una de las nuevas jugadoras del Perfumerías Avenida la próxima temporada. Pívot de reconocido nivel y hermana de una experfumera como DeWanna Bonner, fuera del baloncesto disfruta de su podcast, ‘Bird’s Eye View’, que nació hace un par de años con la idea de mostrar la vida de una jugadora lejos de Estados Unidos y que ha ampliado entrevistando normalmente a compañeras o entrenadores. Por su micrófono han pasado su hermana o Karlie Samuelson y puede ser una gran embajadora de Salamanca dentro de unos meses: “Hay mucha gente dentro y fuera del baloncesto que me ha dicho que es la ciudad más bonita que voy a visitar”.

McCall participó en el Twitch del club desde su casa en el desierto de California, dando a conocer distintas facetas de su vida personal. Y avisa, de lo que espera poder hacer cuando tenga algún día libre en el Avenida: “Quiero conocer la ciudad y empaparme de su cultura. Tengo ganas de ir a los restaurantes (espera disfrutar de la comida española) y probar la paella y el chocolate con churros”, asegura.

Después de haber vivido el pasado curso en Estambul, la nueva pívot norteamericana del Avenida está segura de que su bienestar va a ganar enormemente con el cambio a Salamanca: “Estambul era difícil por el tráfico y las veces que me perdía. En Salamanca seguro que todo va a ser mucho más calmado y me lo voy a pasar muy bien”.

Erica McCall dista mucho de ser una persona que se dedique solamente a jugar al baloncesto. Está usando el verano, además de para ponerse en forma y llegar bien a la pretemporada, para visitar a amigos y familiares: “Es algo que no puedo hacer cuando estoy en el extranjero y ahora trato de tener tiempo para derrochar amor”.

Sobre su podcast, asegura: “Prefiero entrevistar que ser yo la entrevistada. Me gusta conocer lo que la gente tiene que decir y hablar de mí misma no me gusta demasiado. Una de mis pasiones es este podcast”.

En cuanto al baloncesto, reconoce haber recibido solamente buenas referencias de lo que se va a encontrar en su nuevo equipo. Primero de Karlie Samuelson, experfumera que fue compañera suya en la Universidad de Stanford: “Solo me ha dicho buenas palabras del Avenida y me ha asegurado que me lo voy a pasar muy bien. Lo único malo es haber ganado dos ligas seguidas, porque la tercera será un reto importante, aunque soy una persona a la que le encantan los retos”. No podía faltar DeWanna Bonner, su hermana mayor, que más que del club, le ha hablado maravillas de Roberto Íñiguez, que fue su entrenador en el Nadezhda Oremburgo: “Dice que es el mejor técnico que ha tenido. Yo le conozco de haber jugado contra él en Hungría y me encanta su estilo. Habla muy bien de él haber llegado a tantas Final Four con varios equipos distintos”.

No le asusta al ‘Pájaro’, como es conocida, ser la referencia del Avenida: “Estoy encantada, como de jugar la Euroliga. Me gusta bajar al fango y creo que el juego del equipo se va a ajustar muy bien a mis cualidades”. Podrá hacerlo además junto a Silvia Domínguez, a la que considera “una leyenda”.

Y deja para el final algunas de sus habilidades fuera del baloncesto y los micrófonos: “Me encanta bailar y el cubo de Rubik me relaja mucho”.

Erica McCall promete tener mucho más que ofrecer que lo que haga en la pista de Würzburg.