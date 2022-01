¿Es Copper la mejor jugadora de la historia del Avenida?

El Perfumerías Avenida tiene una nueva estrella llamada Kahleah Copper que está confirmando en unas pocas semanas toda la fama que traía después de su explosión del pasado verano en la WNBA, cuando consiguió el anillo con las Chicago Sky y además fue nombrada jugadora más valiosa de Las Finales. En el deporte cada uno tiene sus gustos, sus filias y sus fobias y casi todo es opinable, pero la alero norteamericana está mostrando un nivel que le hace optar con todas las de la ley a poder ser considerada la mejor jugadora de la historia del conjunto salmantino.

En la Euroliga promedia 26 puntos por encuentro, cifras a las que ni se ha acercado nadie durante su participación con el Avenida en la máxima competición continental. La que más, DeWanna Bonner con sus 19,2 en la temporada 2011/12, o los 18 de Tiffany Hayes. No hay más que mirar la lista de máximas anotadoras de la actual Euroliga para darse cuenta de la barbaridad que está haciendo Kahleah Copper, que no aparece en el número uno porque no ha jugado todavía los partidos necesarios: Kayla McBride promedia 20 puntos, 6 menos que la norteamericana del Avenida, cifras casi idénticas a las de Brionna Jones o Kennedy Burke.

En esto de las listas de jugadoras históricas hay opiniones para todos los gustos, con lugar para los nostálgicos y también para los que consideran que lo último es lo mejor. Desde Amaya Valdemoro a Nicole Powell (en su primera etapa), o desde DeWanna Bonner a Sancho Lyttle, por las filas del Perfumerías Avenida han pasado en sus treinta temporadas en la elite, han pasado numerosas jugadoras del primer nivel mundial y europeo.

Junto a ellas, otras muchas como Tiffany Hayes, Jelena Milovanovic, Nicole Powell, Kelly Schumacher o Brandy Reed (máxima anotadora por partido de la historia del club charro, con sus 25,4 puntos), aspiran de pleno derecho a poder ser elegidas entre las mejores de la historia, como Erika de Souza, Tamika Whitmore, Jewell Loyd, Alba Torrens, Elena Tornikidou, Shay Murphy, Lou Samuelson, Michelle Snow, Cassandra Crumpton o Shannon ‘Pee Wee’ Johnson.

Habrá que esperar a ver si Kahleah Copper sigue agrandando la leyenda que ya comenzado a escribir en el Perfumerías Avenida, y si, a pesar de los cantos de sirena que a buen seguro estará recibiendo ya en forma de dinero, el club salmantino consigue convencerla con sus armas para que pueda durar más de una temporada.