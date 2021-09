El Perfumerías Avenida cae en la final de la Supercopa ante un Valencia superior (81-63)

El Perfumerías Avenida tendrá que esperar al menos un año para intentar conquistar su décima Supercopa, ya que esta tarde, como podía temerse con toda la franqueza del mundo, ha tenido muy poco que hacer contra el Valencia Basket. El conjunto taronja ha sido muy superior y conquistó el primer título nacional de su historia tras batir a las salmantinas por un claro 81-63 en una final que solo ha sido tal durante el primer cuarto. Es lo que hay, ahora, dentro de un par de meses habrá que ver si cambian las tornas, para al menos poder competir en igualdad de condiciones. Las valencianas tienen a todo su equipo del año pasado salvo Allen, y a su apuesta por la continuidad le han añadido a Salvadores, mientras que el equipo de Íñiguez no cuenta con sus cuatro jugadoras de la WNBA, tres de ellas para completar un juego exterior que ahora es muy corto, y además con Lou Samuelson y Kahleah Copper, llamadas a llevar buena parte del papel anotador esta temporada.

En el aspecto frío de los números se pueden mencionar los 17 rebotes ofensivos que ha capturado el Valencia Basket o las 16 pérdidas del Avenida. Pero sería quedarse con la anécdota. Rubén Burgos tiene a su disposición muchas más armas y cuando rotaba entraban a pista jugadoras con más talento y mucho más frescas, mientras que Íñiguez tenía que intentar ajustar cada movimiento para que su equipo sufriera el menor bajón de juego o de intensidad. Con el resultado final también quedaron en anécdota los 13 (más de la mitad de los 25 que intentaron) tiros libres fallados por las jugadoras valencianas.

La final fue espectacular en su primer cuarto, mientras las charras han podido actuar con un quinteto para competir cara a cara y las piernas estaban nuevas. Ha sido un constante intercambio de canastas con el Avenida buscando a Hof o Cazorla y el Valencia Basket aprovechando los puntos de Ouviña o Gulich. Y esos diez primeros minutos han finalizado con 2 puntos de renta (22-24) para las de Íñiguez, que ya no han vuelto a estar por delante el resto del partido. A pesar de que como ha pasado también en el segundo periodo, la defensa charra ha sido castigada en exceso y rápidamente estaba en bonus, aunque como iba a ir comprobándose durante el choque, no iba a importar mucho por el mal día de sus rivales desde la línea de personal.

El Valencia Basket se permitía ser mucho más agresivo gracias a sus rotaciones de calidad, mientras que las salmantinas no eran capaces de encontrar ni un camino a la canasta contraria. Al descanso, la diferencia no era insalvable (44-33), pero enseguida se vio que no iba a haber opciones en el comienzo de la reanudación. Los primeros ataques charros culminaban perdiendo el balón o agotando la posesión y un parcial de 10-0 ponía la final ya imposible, además de por el resultado (54-33), por lo que se veía en la cancha.

Las ‘naranjas’ llegaron a tener una máxima renta de 22 puntos, que no subió más y llegó a bajar a 15, porque el Avenida, aunque tenga muchos menos efectivos, como ayer, nunca se va a rendir. La mejor noticia fue el debut en partido oficial de la canterana Vera García, con solo 15 años, y que las salmantinas, cuando tengan a todas sus jugadoras, van a ser un equipo muy diferente, y también mucho mejor.