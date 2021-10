El fichaje estrella que ha hecho posible el Avenida

Son muchos los aficionados del Perfumerías Avenida que están trasnochando en las últimas semanas para ver a una de las jugadoras de su equipo destacar en Estados Unidos y siendo clave para que Chicago Sky se haya convertido en el primer finalista de la WNBA (hace unas horas se iba a conocer su rival: Las Vegas Aces o Phoenix Mercury). Kahleah Copper ha explotado este verano allí después de tener muy buenos números ya en la pasada temporada y los responsables del conjunto salmantino estuvieron muy hábiles para cerrar su llegada, ya que en la actualidad sería impensable porque su cotización ha subido como la espuma.

Carlos Méndez, gerente del Avenida, explica cómo se fraguó su fichaje: “Una vez que vimos que no íbamos a poder retener a Tiffany Hayes porque se había revalorizado muchísimo, empezamos a mirar jugadoras y nos fijamos en ella. Nos hemos vuelto un club muy atractivo y los resultados en la Euroliga hicieron que se decidirá por venir con nosotros”. Méndez confía en que su incorporación sirva para convencer a aquellos indecisos a la hora de regresar a Würzburg: “Su fichaje significa que hacemos bien las cosas en los despachos, porque es una jugadora muy importante en su equipo, finalista de la WNBA. Espero que la gente se anime a venir a los partidos porque cuando esté a su nivel con el resto de las compañeras va a dar un espectáculo que merecerá la pena”.

Si hubiera que contratarla ahora, el Avenida no tendría nada que hacer: “Sería imposible. Ha hecho una temporada regular espectacular y los playoffs más todavía. Su caché no tiene nada que ver con el de hace unos meses”. Y Carlos Méndez tranquiliza sobre un posible interés de algún equipo ruso o turco con mucho dinero: “No tendrían nada que hacer porque depende de nosotros. Nos tendrían que dar la cantidad de su contrato y que nosotros quisiéramos vender, cosa que no va a pasar”.

Todavía habrá que esperar a verla en Salamanca, quién sabe si con el anillo de campeona de la WNBA, pero merecerá la pena porque Kahleah Copper ya despierta una gran ilusión.