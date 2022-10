El Avenida ya tiene lista a su cañonera de la temporada

El Perfumerías Avenida presentó este pasado lunes a una de las guindas de su tarta de la temporada 2022-2023. Moriah Jefferson llega con una hoja de servicios de altos vuelos y es que fue número 2 de draft de la WNBA en 2016, solo por detrás de Breanna Stewart. Palabras mayores. “Es emocionante estar aquí. De momento, he entrenado algunos días y he jugado un amistoso, pero me estoy adaptando bien”, explicaba este lunes Moriah Jefferson sobre el parqué del pabellón de Würzburg, la misma que reconocía que estaba deseando poner en práctica la presión en toda la pista que en ocasiones plantea Roberto Íñiguez.

Moriah Jefferson admite que no le importa alternar las posiciones de base y de escolta. “Empecé mi carrera de base, pero después aquí en Europa, en el Galtasaray, tuve que jugar de dos y me adapté bien”, explicó la norteamericana, la misma que aprovechó para recalcar que sus nuevas compañeras Silvia Domínguez y Maite Cazorla son ‘grandes pasadoras’ y que espera aprovechar esos pases para poder anotar con facilidad.

Por su parte, el presidente del Perfumerías Avenida, Jorge Recio, indicó que llevaba tiempo siguiendo las evoluciones de Moriah Jefferson desde su época universitaria. “Cuando surgió el nombre para reforzar la plantilla no lo pensamos y fuimos a por ella. Después, mostró mucha disposición para venir y se pudo cerrar todo”, apuntaló el presidente del club salmantino en la penúltima presentación de la temporada.