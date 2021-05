El Perfumerías Avenida ha confirmado este lunes tres bajas de cara a la próxima temporada. Las pívot Marica Gajic y Nikolina Milic no seguirán en el conjunto salmantino, como tampoco lo hará la norteamericana Hayes, como avanzaba este diario en su edición del pasado sábado. En el caso de la Bosnia ha sido menos dolorosa la despedida ya que no entraba dentro del próximo proyecto 21-22, mientras que la interior serbia, al igual que Hayes, no continuarán por tener ofertas irrechazables pese a que el cuerpo técnico hubiera estado muy por la labor que siguiesen al igual que la directiva. Hayes se quería quedar y pidió al club si podía igualar la oferta que tenía del Cukurova turco, pero la operación amenazaba la estabilidad presupuestaria del club.

Gajic se marcha del Avenida tras unos discretos números de 18 minutos de media jugados con 7 puntos y cinco rebotes de promedio en los 15 encuentros que ha jugado en las competiciones nacionales. En Euroliga solo jugó dos partidos. Nikolina Milic sí ha tenido mucho más protagonismo con una gran aportación en los 22 minutos por choque que ha estado en pista con 11 puntos y 6 rebotes de promedio. Además, en la Euroliga jugó los 10 encuentros que disputó el Perfumerías Avenida en su camino a la final con 10 puntos y cinco capturas por encuentro. Hayes ha sido una de las más destacadas de Avenida con 11 puntos de media en las competiciones nacionales y con 18 puntos por choque en la Euroliga.

No obstante, el Perfumerías Avenida entrenado por Roberto Íñiguez tendrá un continuismo el próximo curso. El técnico vitoriano volverá a contar con 8 jugadoras de la plantilla campeona de Liga y subcampeona de Europa. Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Leo Rodríguez, Andrea Vilaró, Lou y Karlie Samuelson, Emese Hof y Bella Alarie seguirán el año que viene por lo que el conjunto salmantino no tendrá que volverse loco en el mercado de fichajes y con unos ‘retoques’ tendrá el plantel listo para el reto de la temporada 21-22.

Este proyecto pinta bien.