Ekaitz Madinaveitia, nuevo director de juego en el Atlético Carbajosa

Con solo 21 años posee experiencia en Liga EBA y en Tercera FEB en el Arrasate Universidad de Mondragón

Jaime García

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:08

El Atlético Carbajosa continúa configurando su plantilla para la próxima temporada en Tercera FEB y lo hace con la incorporación de Ekaitz Madinaveitia, un joven base de 21 años y 1,83 metros de altura, que llega procedente del Arrasate Universidad de Mondragón.

Madinaveitia cuenta con una trayectoria destacada en el baloncesto nacional, habiendo disputado dos temporadas en Liga EBA y la pasada en Tercera FEB, donde demostró su enorme potencial. Se trata de un jugador con una gran calidad técnica, capaz de generar juego para sus compañeros, con una excelente visión en la pista y una gran capacidad para asumir responsabilidades en momentos decisivos.

Con su fichaje, el club de La Sagrada suma a su proyecto un auténtico director de orquesta, llamado a ser una pieza fundamental en la organización del equipo. Su juventud, unida a su carácter competitivo y a su ambición, lo convierten en una apuesta firme de futuro para el conjunto de Manuel Rodríguez.

Tras confirmarse su llegada al Atlético Carbajosa, Ekaitz Madinaveitia se mostró muy ilusionado con este nuevo reto: «Estoy muy feliz de unirme a este proyecto. Quiero agradecer al club la oportunidad que me brinda para seguir creciendo como jugador y como persona. Llego con muchas ganas de aportar al equipo, aprender de todos y trabajar al máximo para conseguir grandes cosas juntos esta temporada», explicó.

