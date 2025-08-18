Doudou Dieye seguirá siendo la referencia en el Recoletas Salud Carbajosa El pívot senegalés de 32 años es el quinto jugador renovado para la campaña 2025/26

El Recoletas Salud Carbajosa ha llegado a un acuerdo para la renovación de Doudou Dieye, uno de los jugadores más emblemáticos de la plantilla y referente tanto en la pista como en el vestuario.

A sus 32 años, el pívot senegalés seguirá siendo un pilar fundamental para el equipo que dirige Manuel A. Rodríguez, aportando su experiencia, compromiso y solidez en la pintura. Su trayectoria en el club lo ha convertido en un ejemplo de profesionalidad, esfuerzo y sacrificio, valores que encajan plenamente con la filosofía del Atlético Carbajosa desde su fundación.

Doudou representa la pasión por el baloncesto en su máxima expresión. Su ética de trabajo, su intensidad en defensa y su carácter en los momentos clave han hecho de él un jugador indispensable y un líder natural dentro del vestuario.

Desde la dirección del club destacan que «la renovación de Doudou supone asegurar un jugador que va más allá de lo deportivo. Es un ejemplo para sus compañeros y un símbolo de lo que significa nuestro proyecto: crecer con esfuerzo, unión y compromiso».

Con esta renovación, el Recoletas Salud Carbajosa refuerza su apuesta por mantener en el equipo a jugadores que representan la esencia del club, afrontando con ilusión y ambición los nuevos retos de la temporada en Tercera FEB.

Su continuidad se suma a las de Carlos Herrero, Antonio Dinis, Jorge Morán y Adri Sánchez, y a las incorporaciones de Samuel López y Derrick Pizarro.