Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Doudou Dieye seguirá siendo la referencia en el Recoletas Salud Carbajosa

El pívot senegalés de 32 años es el quinto jugador renovado para la campaña 2025/26

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:36

El Recoletas Salud Carbajosa ha llegado a un acuerdo para la renovación de Doudou Dieye, uno de los jugadores más emblemáticos de la plantilla y referente tanto en la pista como en el vestuario.

A sus 32 años, el pívot senegalés seguirá siendo un pilar fundamental para el equipo que dirige Manuel A. Rodríguez, aportando su experiencia, compromiso y solidez en la pintura. Su trayectoria en el club lo ha convertido en un ejemplo de profesionalidad, esfuerzo y sacrificio, valores que encajan plenamente con la filosofía del Atlético Carbajosa desde su fundación.

Doudou representa la pasión por el baloncesto en su máxima expresión. Su ética de trabajo, su intensidad en defensa y su carácter en los momentos clave han hecho de él un jugador indispensable y un líder natural dentro del vestuario.

Desde la dirección del club destacan que «la renovación de Doudou supone asegurar un jugador que va más allá de lo deportivo. Es un ejemplo para sus compañeros y un símbolo de lo que significa nuestro proyecto: crecer con esfuerzo, unión y compromiso».

Con esta renovación, el Recoletas Salud Carbajosa refuerza su apuesta por mantener en el equipo a jugadores que representan la esencia del club, afrontando con ilusión y ambición los nuevos retos de la temporada en Tercera FEB.

Su continuidad se suma a las de Carlos Herrero, Antonio Dinis, Jorge Morán y Adri Sánchez, y a las incorporaciones de Samuel López y Derrick Pizarro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia
  2. 2 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  3. 3 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  4. 4 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  5. 5 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  6. 6 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  7. 7 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  8. 8 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  9. 9 El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
  10. 10 Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Doudou Dieye seguirá siendo la referencia en el Recoletas Salud Carbajosa

Doudou Dieye seguirá siendo la referencia en el Recoletas Salud Carbajosa