Crvendakic, gran apuesta del Avenida, ficha por el Mersin de Íñiguez

Los movimientos en el Perfumerías Avenida no han terminado: si hace una semana se produjo el cambio en el banquillo, con Pepe Vázquez sustituyendo a Roberto Íñiguez, este martes se ha confirmado la salida de Aleks Crvendakic rumbo al Mersin, precisamente el equipo que entrena el extécnico perfumero.

De esta forma, el Avenida se queda sin la que iba a ser su gran referencia esta temporada, pero que sin embargo no ha dado el rendimiento esperado. Tras renunciar a jugar el Mundial con Serbia por problemas físicos, tuvo que adelantar su debut con el equipo salmantino por las necesidades y parece que no ha terminado de estar a pleno rendimiento. Además, en los últimos partidos había sufrido un bloqueo mental, como mostró en el choque contra el Famila Schio en el que no pudo evitar las lágrimas tras algunos fallos en el lanzamiento.

Con Íñiguez siempre ha tenido una relación especial desde que coincidieron en el Sopron y la presencia del entrenador vitoriano en Salamanca fue el principal motivo de su fichaje por el Avenida. Ahora volverán a coincidir en Mersin. El Perfumerías Avenida recibirá una compensación económica por la marcha de la serbia.