Carlos Herrero amplía su vinculación con el Atlético Carbajosa La renovación del ala-pívot se une a la continuidad de Jorge Morán y Adri Sánchez, y a los fichajes de Samuel López y Derrick Pizarro

Jaime García Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 16:32 Comenta Compartir

El Atlético Carbajosa se aseguró la continuidad de uno de sus pilares más importantes. Carlos Herrero, ala-pívot de 1,96 metros, salmantino de 26 años, seguirá defendiendo la camiseta del club una temporada más.

Considerado el buque insignia del equipo, Carlos Herrero destaca por su compromiso absoluto, su capacidad de liderazgo y su entrega incondicional en cada entrenamiento y en cada partido. «Su espíritu de lucha y su implicación, dentro y fuera de la pista, lo convierten en un referente para sus compañeros y para la afición», explicó el club de La Sagrada.

Con esta renovación, el equipo salmantino mantiene a un jugador que encarna a la perfección los valores del Atlético Carbajosa: esfuerzo, compañerismo, sacrificio y pasión por el baloncesto. La próxima campaña, Herrero será una pieza fundamental en el esquema de juego de Manuel Rodríguez, aportando su versatilidad en la posición de ala-pívot, su intensidad defensiva y su capacidad para generar en ataque.

«Seguir un año más en el Atlético Carbajosa es un orgullo. Estoy muy ilusionado con el proyecto y con ganas de seguir luchando junto a mis compañeros para conseguir grandes cosas para este club y esta afición«, aseguró el jugador una vez oficializado el anuncio.

Hasta momento, el primer equipo cuenta con la continuidad de Jorge Morán, Adri Sánchez y Carlos Herrero, y ellos se unen a los fichajes de Samuel López y Derrick Pizarro.