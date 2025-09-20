El Avenida Xoborg sufre, pero logra un pase a la final de la Copa Castilla y León (81-79) El equipo dirigido por Jesús Gutiérrez derrotó en casa al Óbila Basket

El Perfumerías Avenida Xoborg venció (81-79) al Óbila Basket para ganarse un hueco en la final de la Copa Castilla y León. En gran medida gracias a un Aamari Smith intratable, siendo el líder en ataque del conjunto azulón.

El buen primer cuarto del conjunto local, bien organizado y con las ideas claras, acabó en nada con el comienzo del segundo cuarto, ya que el mal inicio de Avenida Xoborg, con varias faltas obligadas por fallos en ataque y pérdidas innecesarias, llevó a la remontada de puntos del conjunto rival. Una gran remontada del Óbila Basket llevó el partido al descanso con triunfo visitante.

Tras el descanso, el Avenida Xoborg se volvió a reactivar e igualó el marcador. Hasta ese momento, partido emocionante y defensivo, con varias faltas de ambos conjuntos. Hay que destacar en este cuarto a Ousmane, que se puso con 8 puntos y ayudó mucho en tareas defensivas, con rebotes y robos de balón. Smith siguió a lo suyo, y se colocó con 21 puntos, siendo la referencia ofensiva en el ataque de Avenida Xoborg.

El último cuarto fue dramático. Muy igualado y con muchas ocasiones para ambos equipos, con un Avenida Xoborg muy enchufado y un Óbila Basket que resistió a los ataques de los azulones. El quipo local logró ponerse por delante tras haber estado por detrás durante dos cuartos seguidos con una gran solidez ofensiva, destacando tanto a Smith como a Choi, con 21 y 20 puntos respectivamente.

Con el final, el encuentro dejó un día con luces y sombras, con buen arranque, pero un segundo cuarto de Avenida Xoborg nefasto. Aunque cabe destacar la actitud de todo el equipo, luchando por remontar y darle la vuelta al marcador, y, por ende, al encuentro. Terminando así 81-79. Gran segunda parte de los azulones, con buenas labores defensivas y un gran ataque liderado por Ousmane, Choi y un Smith que se consolida como MVP del partido. Victoria sufrida, peleada en el tramo final, y un pase merecido a la final de la Copa Castilla y León.