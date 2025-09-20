Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada a canasta de un jugador del equipo salmantino. LAYA

El Avenida Xoborg sufre, pero logra un pase a la final de la Copa Castilla y León (81-79)

El equipo dirigido por Jesús Gutiérrez derrotó en casa al Óbila Basket

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:15

El Perfumerías Avenida Xoborg venció (81-79) al Óbila Basket para ganarse un hueco en la final de la Copa Castilla y León. En gran medida gracias a un Aamari Smith intratable, siendo el líder en ataque del conjunto azulón.

El buen primer cuarto del conjunto local, bien organizado y con las ideas claras, acabó en nada con el comienzo del segundo cuarto, ya que el mal inicio de Avenida Xoborg, con varias faltas obligadas por fallos en ataque y pérdidas innecesarias, llevó a la remontada de puntos del conjunto rival. Una gran remontada del Óbila Basket llevó el partido al descanso con triunfo visitante.

Tras el descanso, el Avenida Xoborg se volvió a reactivar e igualó el marcador. Hasta ese momento, partido emocionante y defensivo, con varias faltas de ambos conjuntos. Hay que destacar en este cuarto a Ousmane, que se puso con 8 puntos y ayudó mucho en tareas defensivas, con rebotes y robos de balón. Smith siguió a lo suyo, y se colocó con 21 puntos, siendo la referencia ofensiva en el ataque de Avenida Xoborg.

El último cuarto fue dramático. Muy igualado y con muchas ocasiones para ambos equipos, con un Avenida Xoborg muy enchufado y un Óbila Basket que resistió a los ataques de los azulones. El quipo local logró ponerse por delante tras haber estado por detrás durante dos cuartos seguidos con una gran solidez ofensiva, destacando tanto a Smith como a Choi, con 21 y 20 puntos respectivamente.

Con el final, el encuentro dejó un día con luces y sombras, con buen arranque, pero un segundo cuarto de Avenida Xoborg nefasto. Aunque cabe destacar la actitud de todo el equipo, luchando por remontar y darle la vuelta al marcador, y, por ende, al encuentro. Terminando así 81-79. Gran segunda parte de los azulones, con buenas labores defensivas y un gran ataque liderado por Ousmane, Choi y un Smith que se consolida como MVP del partido. Victoria sufrida, peleada en el tramo final, y un pase merecido a la final de la Copa Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  2. 2 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  3. 3 Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas
  4. 4 Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde
  5. 5 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  6. 6 Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»
  7. 7 Nunca llueve a gusto del tendido
  8. 8 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  9. 9 Siete festejos taurinos este fin de semana por televisión
  10. 10 Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Avenida Xoborg sufre, pero logra un pase a la final de la Copa Castilla y León (81-79)

El Avenida Xoborg sufre, pero logra un pase a la final de la Copa Castilla y León (81-79)