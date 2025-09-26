Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aamari Smith sube la bola en el partido de este viernes. LAYA

El Avenida Xoborg saca ventaja

Este domingo, a las 18:00 horas, el equipo salmantino tratará de confirmar el título

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:53

El Perfumerías Avenida se hizo con una importante ventaja de 8 puntos al imponerse (83-75) en el anexo al pabellón Würzburg Silvia Domínguez al Filipenses, y dentro de dos días en Palencia tendrá la oportunidad de certificar su superioridad para proclamarse campeón de la Copa Castilla y León de Tercera FEB. Aamari Smith, que terminó con 31 puntos, fue el gran protagonista del duelo, con Albert Garrido y Rodrigo Choithramani aportando 15 cada uno.

Aunque los visitantes comenzaron mandando en el marcador, el equipo de Jesús Gutiérrez reaccionó en el segundo cuarto, que se llevó por un parcial de 27-18. El Filipenses se resistió e hizo que se llegara al último periodo con el marcador apretado, pero el Avenida Xoborg volvió a apretar el acelerador.

Este domingo, a las 18:00 horas, el equipo salmantino tratará de confirmar el título, para lo que tendrá que defender la renta de 8 puntos conseguida este viernes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  2. 2 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  3. 3 Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus
  4. 4 Herido un joven de 30 años tras ser atropellado cerca de la plaza de toros
  5. 5 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  6. 6 «Ahora todo parece un desierto»
  7. 7 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  8. 8 El IBSAL mejora sus cifras y capta 2,5 millones para 12 proyectos I D i del Ministerio
  9. 9 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  10. 10 La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Avenida Xoborg saca ventaja

El Avenida Xoborg saca ventaja