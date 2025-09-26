El Avenida Xoborg saca ventaja

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:53 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida se hizo con una importante ventaja de 8 puntos al imponerse (83-75) en el anexo al pabellón Würzburg Silvia Domínguez al Filipenses, y dentro de dos días en Palencia tendrá la oportunidad de certificar su superioridad para proclamarse campeón de la Copa Castilla y León de Tercera FEB. Aamari Smith, que terminó con 31 puntos, fue el gran protagonista del duelo, con Albert Garrido y Rodrigo Choithramani aportando 15 cada uno.

Aunque los visitantes comenzaron mandando en el marcador, el equipo de Jesús Gutiérrez reaccionó en el segundo cuarto, que se llevó por un parcial de 27-18. El Filipenses se resistió e hizo que se llegara al último periodo con el marcador apretado, pero el Avenida Xoborg volvió a apretar el acelerador.

Este domingo, a las 18:00 horas, el equipo salmantino tratará de confirmar el título, para lo que tendrá que defender la renta de 8 puntos conseguida este viernes.