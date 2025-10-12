El Avenida Xoborg encaja la primera derrota de la temporada en Lugo (82-78) El equipo salmantino cayó derrotado ante el Estudiantes Lugo en un vibrante partido. Los azulones, liderados por un espectacular Smith (31 puntos), no pudieron culminar la remontada ante un cuadro lucense sólido

El Perfumerías Avenida Xoborg salió a la pista del Estudiantes Lugo con la energía y confianza que venían marcando su excelente inicio de temporada. Con Smith muy acertado desde el inicio (11 puntos) y Choi aportando 9, los salmantinos dominaron gran parte del primer periodo. Sin embargo, las cuatro faltas tempranas de Ousmane obligaron a Jesús Gutiérrez a sentarlo en el banquillo, dejando al equipo sin referencias interiores debido a las bajas de Álvaro Ollero y Salva Hernández. El tramo terminó con ligera ventaja visitante (21-25), pero con síntomas de desgaste en defensa y rotaciones muy cortas.

El segundo parcial siguió la misma línea de igualdad. Los gallegos supieron aprovechar mejor sus opciones ofensivas y consiguieron darle la vuelta al marcador por momentos. Aun así, el Avenida Xoborg resistió gracias a los aportes de Albert y Sdendry, y al esfuerzo de Ryan, dominante bajo los aros con 5 rebotes en este periodo. El duelo se marchó al descanso con todo por decidir: 42-42 en el marcador y la sensación de que cualquier detalle podría romper el equilibrio.

Tras el paso por vestuarios, los lucenses salieron más intensos, y aunque Smith (6 puntos en el cuarto) seguía manteniendo a los suyos a flote, el Estudiantes de Lugo impuso su ritmo y mayor frescura física. El parcial de 20-16 a favor de los locales permitió a los gallegos tomar una pequeña ventaja, mientras Ryan seguía sumando en la pintura — 4 rebotes más, llegando a 9 en total — y Albert continuaba aportando en anotación con 5 puntos más. El marcador antes del último cuarto: 62-58.

En los últimos diez minutos, el Avenida Xoborg intentó apretar el marcador. Smith, intratable, añadió 9 puntos más hasta cerrar su cuenta en 31, y Ousmane, pese a estar limitado por las faltas, logró aportar 6 puntos cruciales. Sin embargo, los errores defensivos y la falta de rotación pasaron factura. El cuarto terminó igualado (20-20), y el marcador final reflejó la mínima diferencia que separó a ambos equipos: 82-78 para el Estudiantes de Lugo.

Valoración de Jesús Gutiérrez, técnico del equipo salmantino

El entrenador del conjunto azulón, Jesús Gutiérrez, sufrió este partido como nadie, sabiendo las complicaciones que había, sin rotaciones y con varios inconvenientes. Tras el partido, lo dejó claro: «Mal partido, con una defensa transparente y malas decisiones en ataque». Pero, optimista para el siguiente choque, ya que «a pesar de todo lo negativo, no ha sido una derrota abultada y aunque se podría haber ganado, las sensaciones no son tan malas», explicó.