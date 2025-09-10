El Atlético Carbajosa abre la pretemporada con un triunfo frente al Palencia (69-46) La próxima cita del equipo de La Sagrada será el próximo sábado con la Copa FBCyL ante el Perfumerías Avenida Xoborg

Primer test de pretemporada para el Atlético Carbajosa, un partido que se resolvió con victoria local (69-46) ante un equipo de inferior categoría, el CB Palencia de Primera Nacional.

El encuentro sirvió al técnico, Manuel Rodríguez, para poner en práctica algunos de los conceptos ensayados durante la primera semana de entrenamiento, dando minutos a todos los jugadores disponibles, aunque sin varias de sus piezas clave para el inicio de la competición. Aún así, el equipo demostró un excelente tono físico, que sirvió para dominar el marcador de principio a fin.

Jordan Doss, recién llegado a Carbajosa, no pudo disputar ningún minuto, ni tampoco Jorge Morán, que arrastra molestias físicas.

El equipo continúa este miércoles los trabajos de entrenamiento para continuar con la preparación de pretemporada, que tendrá el próximo sábado el primer partido de competición, en este caso de la Copa FBCyL, ante Perfumerías Avenida Xoborg.