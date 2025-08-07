El Perfumerías Avenida Xoborg y el Atlético Carbajosa se citan en la Copa FBCyL: estas son las fechas Los dos conjuntos darán el pistoletazo de salida a la competición el próximo 13 de septiembre (20 horas) en el hogar del Atlético Carbajosa. La final tendrá lugar el día 27 del mismo mes

Acción de un duelo de la pasada temporada con el Avenida Xoborg y el Atlético Carbajosa como protagonistas.

Jaime García Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 09:49

Pese a que este curso el Perfumerías Avenida Xoborg y el Atlético Carbajosano se verán las caras en la competición doméstica, al formar parte de la Tercera FEB pero estar encuadrados en diferentes grupos, sí lo habrá en la Copa FBCyL.

El equipo perfumero, el de La Sagrada y el Ávila Auténtica conforman el Grupo A del torneo copero. Una cita que arrancará el próximo 13 de septiembre y concluye el día 27 del mismo mes con la final de la Copa.

El derbi salmantino no tardará en llegar, ya que los dos conjuntos darán el pistoletazo de salida a la competición, el próximo 13 de septiembre (20 horas) en el hogar del Atlético Carbajosa.

En la segunda jornada, el equipo de La Sagrada dirigido por Manuel Rodríguez visitará el 17 de septiembre, desde las 19 horas, al cuadro abulense. Y, en el último capítulo, el conjunto azulón de Jesús Gutiérrez recibirá en el pabellón de Würzburg-Silvia Domínguez al Ávila Auténtica (20 de septiembre a las 19 horas). Resuelta la primera fase de la Copa FBCyL, la gran final tendrá lugar el sábado 27 de septiembre.

Cabe recordar que, en la pasada campaña, los dos equipos se vieron las caras en la competición doméstica, y ambos encuentros cayeron del lado del Perfumerías Avenida Xoborg.